Fepo, Fermex, Brad Loree y más encabezan el Terror Fest Saltillo 2026

El encuentro se realizará en las instalaciones de Canacintra Saltillo, de las 11:00 a las 21:00 horas, con actividades dirigidas a público de todas las edades.

Los seguidores del terror, el misterio y el true crime tendrán una cita en Saltillo los próximos 17 y 18 de octubre con la edición 2026 del Terror Fest, que reunirá a creadores de contenido, investigadores de fenómenos paranormales y figuras vinculadas al cine de horror.

Entre los invitados anunciados para esta edición se encuentran Fepo, Fermex, Mariana Maus, Brad Loree, Alberto del Arco y César “El Narrador”, quienes cuentan con presencia en plataformas digitales y proyectos relacionados con historias de misterio, sucesos paranormales, investigaciones de campo y crímenes reales.

Fepo es conocido por su trabajo al frente de Podcast Paranormal, proyecto dedicado a abordar temas relacionados con fenómenos inexplicables, ovnis, brujería y otros asuntos vinculados con el misterio, a través de entrevistas y conversaciones con especialistas e investigadores.

A esta propuesta se suma Fermex, colaborador relacionado con contenidos de misterio y responsable de CriminalMente, un espacio enfocado en el análisis de casos criminales, asesinos seriales y algunos de los hechos delictivos que han generado mayor interés entre las audiencias de true crime.

Otra de las participantes será Mariana Maus, creadora y comunicadora vinculada con contenidos de misterio y fenómenos paranormales. Su trabajo aborda temas como rituales, energías, relatos sobrenaturales y folclor relacionado con el terror.

Desde el ámbito cinematográfico llegará Brad Loree, reconocido por haber interpretado a Michael Myers en “Halloween: Resurrection”, cinta estrenada en 2002, por lo que su presencia estará especialmente ligada a los seguidores del cine de terror y del género slasher.

También participará Alberto del Arco, uno de los creadores mexicanos con una amplia trayectoria en la exploración de sitios relacionados con historias paranormales. Sus contenidos incluyen recorridos por casas abandonadas, cementerios y otros lugares a los que se atribuyen relatos de apariciones o fenómenos inexplicables.