Fepo, Fermex, Brad Loree y más encabezan el Terror Fest Saltillo 2026

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    Fepo, Fermex, Brad Loree y más encabezan el Terror Fest Saltillo 2026
    Mariana Maus, Alberto del Arco y más figuras del misterio llegarán en octubre a la capital de Coahuila. REDES SOCIALES

El festival reunirá a creadores de contenido paranormal, true crime, cine de terror y cosplay los días 17 y 18 de octubre

Los seguidores del terror, el misterio y el true crime tendrán una cita en Saltillo los próximos 17 y 18 de octubre con la edición 2026 del Terror Fest, que reunirá a creadores de contenido, investigadores de fenómenos paranormales y figuras vinculadas al cine de horror.

El encuentro se realizará en las instalaciones de Canacintra Saltillo, de las 11:00 a las 21:00 horas, con actividades dirigidas a público de todas las edades.

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Entre los invitados anunciados para esta edición se encuentran Fepo, Fermex, Mariana Maus, Brad Loree, Alberto del Arco y César “El Narrador”, quienes cuentan con presencia en plataformas digitales y proyectos relacionados con historias de misterio, sucesos paranormales, investigaciones de campo y crímenes reales.

Fepo es conocido por su trabajo al frente de Podcast Paranormal, proyecto dedicado a abordar temas relacionados con fenómenos inexplicables, ovnis, brujería y otros asuntos vinculados con el misterio, a través de entrevistas y conversaciones con especialistas e investigadores.

A esta propuesta se suma Fermex, colaborador relacionado con contenidos de misterio y responsable de CriminalMente, un espacio enfocado en el análisis de casos criminales, asesinos seriales y algunos de los hechos delictivos que han generado mayor interés entre las audiencias de true crime.

Otra de las participantes será Mariana Maus, creadora y comunicadora vinculada con contenidos de misterio y fenómenos paranormales. Su trabajo aborda temas como rituales, energías, relatos sobrenaturales y folclor relacionado con el terror.

Desde el ámbito cinematográfico llegará Brad Loree, reconocido por haber interpretado a Michael Myers en “Halloween: Resurrection”, cinta estrenada en 2002, por lo que su presencia estará especialmente ligada a los seguidores del cine de terror y del género slasher.

También participará Alberto del Arco, uno de los creadores mexicanos con una amplia trayectoria en la exploración de sitios relacionados con historias paranormales. Sus contenidos incluyen recorridos por casas abandonadas, cementerios y otros lugares a los que se atribuyen relatos de apariciones o fenómenos inexplicables.

El cartel se completa con César “El Narrador”, creador especializado en relatos de terror y experiencias compartidas por integrantes de su audiencia. Su propuesta se caracteriza por utilizar narraciones y ambientación para presentar historias relacionadas con casas perturbadoras, encuentros con supuestos entes y otros acontecimientos sobrenaturales.

Además de las presentaciones de los invitados, el Terror Fest Saltillo 2026 contempla una variedad de actividades para los asistentes, entre ellas una casa de espantos, concursos, exposiciones, presentaciones musicales, galerías, espacios para fotografía y participación de cosplayers.

El festival también contará con expositores y una oferta de alimentos, con lo que los organizadores buscan convertir el encuentro en una experiencia temática durante los dos días de actividades.

El acceso será para todas las edades y el costo de preventa será de 150 pesos. Los boletos podrán adquirirse inicialmente mediante mensaje en línea y posteriormente estarán disponibles en sucursales de JR Sombreros, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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