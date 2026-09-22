Trump da marcha atrás en la anexión de Groenlandia y firma acuerdo histórico para ampliar la presencia estadounidense

Trump se unió a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y al primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, para la firma, del acuerdo que Estados Unidos ha promovido como solución al deseo de Trump de anexar el territorio de gobierno independiente que oficialmente forma parte de Dinamarca.

Donald Trump ha formalizado un nuevo acuerdo de seguridad con Groenlandia que amplía la presencia militar de Estados Unidos en la isla, sin que esta se convierta en territorio estadounidense, durante una ceremonia de firma en Nueva York al margen de una visita a las Naciones Unidas.

Frederiksen afirmó que Estados Unidos tiene en Dinamarca un amigo que siempre ha cumplido su palabra y un aliado en quien puede confiar. “Este día representa un hito en nuestra larga cooperación”.

El acuerdo debería disipar cualquier duda, tanto hoy como en el futuro, sobre la lealtad de la isla, añadió. «Somos, hemos sido y seguiremos siendo un amigo incondicional de Estados Unidos y parte de la alianza occidental. Su seguridad es nuestra seguridad, y nuestra seguridad es la suya».

Los líderes destacaron que el acuerdo beneficia a Estados Unidos, Europa y Groenlandia, cuyo primer ministro afirmó que el pacto tiene en cuenta a la población de la isla. «Groenlandia es importante para la seguridad de Norteamérica y para la seguridad transatlántica, y este acuerdo refleja que comprendemos nuestra responsabilidad y actuamos en consecuencia», declaró Nielsen.

“Vamos a tener una relación formidable, una relación sólida. Y la esperamos con ilusión”, dijo Trump. “Esto se ha estado gestando durante mucho tiempo”.

TRUMP PROMETIÓ UNA “GRAN PRESENCIA MILITAR” EN GROENLANDIA

La semana pasada, Trump afirmó en una publicación en redes sociales que el acuerdo “garantiza explícitamente a Estados Unidos la plena capacidad de hacer lo que considere necesario en Groenlandia para asegurar y defender el continente americano”, incluyendo el acceso permanente, el establecimiento de bases y el uso sin restricciones del espacio aéreo del territorio ártico.

«Comenzaremos de inmediato el proceso de establecer una importante presencia militar en la zona adecuada de Groenlandia, que son muchas. Colaboraremos con el pueblo de Groenlandia en su desarrollo y construcción», escribió Trump.

El acuerdo también prohíbe a los adversarios de Estados Unidos tener presencia militar o realizar inversiones en Groenlandia sin autorización por escrito. Esto incluye a Rusia y China, según un funcionario del Departamento de Estado. El acuerdo no tiene fecha de finalización, añadió el funcionario, y seguirá vigente si Groenlandia se convierte en un país independiente.

“Este acuerdo aborda de forma permanente y completa nuestras preocupaciones de seguridad nacional en Groenlandia”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado cuando se anunció el acuerdo.

Estados Unidos planea restablecer una base militar de la época de la Guerra Fría en Narsarsuaq, ubicada en el sur de Groenlandia, donde la población se ha reducido a unas pocas docenas de personas desde que Estados Unidos cerró su base militar Bluie West One en la década de 1950, y Mestersvig, un puesto militar utilizado por la Patrulla de Trineos de Perros Sirius, una unidad de fuerzas especiales danesas, según informó Reuters.

DINAMARCA ANUNCIA UN ACUERDO ‘MÁS GRANDE Y MEJOR’ CON ESTADOS UNIDOS

Groenlandia tiene una población total de aproximadamente 57 000 habitantes. Según un acuerdo de 1951 con Dinamarca , el gobierno de Estados Unidos tiene amplias facultades para instalar y mantener equipos, instalaciones y personal militar en la isla, la más grande del mundo.

El nuevo acuerdo parece ampliar esa autoridad y restringir la capacidad de los países que no pertenecen a la OTAN para estacionar tropas en la isla.

Trump provocó una disputa diplomática con Dinamarca, aliada de la OTAN, cuando declaró en enero que podía tomar Groenlandia “por las buenas” o “por las malas”, pocos días después de la invasión estadounidense de Venezuela. Posteriormente, afirmó que Estados Unidos había firmado un acuerdo marco sobre la isla, sin explicar su contenido.

Frederiksen declaró el 22 de septiembre que el nuevo acuerdo es “aún más grande y mejor” que el anterior, y lo presentó como un pacto que “puede durar para siempre” y fortalecer la seguridad común de la alianza de la OTAN.

“Creo que todos sabemos que vivimos tiempos difíciles, en los que debemos demostrar nuestra fortaleza. Si permitimos que nos dividan como aliados, les haremos un favor a nuestros adversarios. Haremos todo lo posible para evitar que eso suceda”, declaró el primer ministro danés.