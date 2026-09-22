El montaje del ‘decomiso histórico de huachicol’

Cuando supieron del asunto, los altos funcionarios federales frenaron el operativo: no se había establecido coordinación con las fuerzas federales y, tratándose de detener a decenas de policías con acceso a armamento, preocupaba que reaccionaran violentamente (balaceras, narcobloqueos, etc.) estando la Presidenta y su gabinete de Seguridad en Guanajuato sin la protección adecuada para un escenario así.

Horas antes de que llegaran de visita a Guanajuato la presidenta Sheinbaum y su gabinete de Seguridad, estaba listo un operativo contra las policías municipales de tres municipios gobernados por Morena en el estado.

Detrás de ese operativo estaba la misma persona que unos días antes encabezó lo que llamaron “el mayor decomiso de huachicol en la historia de México”: el delegado de la FGR en Guanajuato (el cargo se llama ahora Fiscal Federal en el Estado), Juan Francisco Vera.

Hoy, Vera está bajo la lupa del Gobierno Federal. A él le atribuyen el montaje de haber catalogado como huachicol un depósito industrial de dimensiones espectaculares con 59 millones de litros de combustible. En la reunión de seguridad de Palacio Nacional ayer lunes, el reporte que le dieron a la presidenta Sheinbaum fue escalofriante: hasta este momento no hay ninguna prueba de que el combustible sea ilegal.

Por eso el gobierno empezó a dar pasitos para atrás después del anuncio con bombo y platillo del “decomiso histórico”. La empresa se defendió en un comunicado expresando que toda su operación es legal y que los documentos para probarlo son públicos. Surgieron por todos lados reportes de que los empresarios dueños son gente honorable que no tendría ninguna necesidad de meterse al negocio sucio del huachicol. Se supo que el operativo no había sucedido cuando se anunció, sino dos semanas antes. Se contradijeron autoridades federales y estatales sobre si había personas en la planta al momento del operativo. Con todo esto, arrinconado por la creciente evidencia de que todo fue una pifia, el gobierno emitió un comunicado con un tono cauteloso (casi-casi se retracta) que distó mucho del anuncio grandilocuente de un par de días antes.