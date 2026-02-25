Advierte la ACNUR que 5.9 millones de ucranianos continúan fuera del país tras 4 años de guerra

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 25 febrero 2026
    Advierte la ACNUR que 5.9 millones de ucranianos continúan fuera del país tras 4 años de guerra
    Philippe Leclerc alto funcionario de la ACNUR, que actualmente se desempeña como Director Regional para Europa y Coordinador Regional de Refugiados para la Situación de Ucrania. ACNUR
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Desplazados
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Ginebra

Organizaciones


ACNUR

Son sólo una pequeña parte de los al menos 20 mil que fueron víctimas de deportaciones ilegales investigadas por la Corte Penal Internacional

GINEBRA- Casi seis millones de ucranianos, muchos de ellos mujeres y niños, siguen viviendo como refugiados fuera de su país tras cuatro años de guerra, recordó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el aniversario de la invasión a gran escala rusa de Ucrania.

Unos 5,7 millones de ellos viven en otros países de Europa, donde “se ha desplegado una extraordinaria solidaridad”, señaló en rueda de prensa el director regional de la agencia para el Viejo Continente, Philippe Leclerc, también coordinador nacional para Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Soldados hechos con IA y manipulación de ‘chatbots’, esta es es la nueva forma de desinformar sobre la guerra de Ucrania

El responsable europeo de ACNUR afirmó que pese a cuatro años de “guerra atroz”, las encuestas indican que más de un 60 % de los refugiados han expresado su intención de regresar a Ucrania cuando la situación lo permita, si bien también han mostrado un alto nivel de inclusión en las sociedades de acogida.

“En casos como el de Polonia, los estudios concluyen que la presencia de estos refugiados ha incrementado el PIB nacional en un 2.7 %”, subrayó Leclerc.

El responsable de ACNUR elogió la decisión por parte de la Unión Europea, anunciada en 2025, de ampliar la protección temporal para los refugiados europeos en su territorio al menos hasta marzo de 2027.

Agregó que la agencia especializada de Naciones Unidas trabaja con la Comisión Europea en la búsqueda de medidas alternativas para los ucranianos que opten por no regresar a su país.

También recordó, citando recientes cifras del Gobierno ucraniano, que unos 2,000 niños que fueron trasladados a la fuerza a territorio ruso u ocupado por Rusia han podido regresar a Ucrania.

Sin embargo, aclaró, son sólo una pequeña parte de los al menos 20,000 que fueron víctimas de estas deportaciones ilegales, investigadas por la Corte Penal Internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desplazados
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Ginebra

Organizaciones


ACNUR

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Narcos y ‘pluris’: Mafias en México

Narcos y ‘pluris’: Mafias en México
true

Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco.

FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva
Edwin Ocampo, originario de Chiapas, falleció en el despliegue federal del 22 de febrero en Jalisco y Michoacán.

Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la empresa Telemundo, al negarle un amparo por haber utilizado sin consentimiento la imagen de Sandra Ávila Beltrán.

SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’
La presidenta aseguró que existen condiciones de seguridad para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para marzo, pese al contexto de violencia reciente en el país.

‘No hay ningún problema’... Sheinbaum garantiza seguridad en el México contra Portugal en el Estadio Azteca