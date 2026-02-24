Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 24 febrero 2026
    Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad

En medio de un ambiente inseguro, los coahuilenses gozamos de paz y tranquilidad gracias a la permanente coordinación entre los tres niveles de gobierno para evitar que la delincuencia penetre en la entidad

Pintaré un mural imaginario con lo que el pasado domingo por la tarde se vivió en Saltillo, mi ciudad. En la bella Alameda las familias paseaban bajo los umbrosos árboles. Los papás les compraban a sus niños algodones de azúcar y globos de colores. Una linda chica iba con su perro. En una banca la pareja de madura edad evocaba sus años de juventud, y junto a la fuente sevillana un joven de larga melena –¿será acaso poeta?– leía un libro, olvidado del mundo. En el restorán “El Chivatito”, de Lalo Cárdenas, unos afortunados comensales disfrutaban el sabroso cabrito que ahí se sirve, el mejor de la ciudad, y en “La Vaca Argentina” un abuelo de cabeza cana celebraba feliz el cumpleaños de uno de sus nietos. En muchas casas se cumplía el ritual norteño de la carne asada: los amigos compartían una cheve o un tequilita; cuidaban de que el rib eye, la ahuja –que no aguja– o la costilla no se pasara de punto, y ponían sobre las brasas el rico pan de pulque saltillero para el postre. En el súper los señores y las señoras hacían las compras de la semana. Incurriré en un lugar común: reinaba por doquier la paz. Y eso no sólo era en Saltillo: igual sucedía en todas partes de Coahuila. A esas mismas horas en una veintena de ciudades del país la gente se metía en sus casas, temerosa. Sonaban sirenas de ambulancias y patrullas. Largas columnas de humo se elevaban por los incendios de supermercados, tiendas de conveniencia, sucursales bancarias, comercios y gasolineras. Díganme entonces mis cuatro lectores si no debo estar agradecido por vivir en una ciudad y en un estado que son oasis de seguridad en medio de un ambiente inseguro. ¿A qué se debe la tranquilidad de que gozamos los coahuilenses? La debemos a la permanente coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y a la buena labor de una serie de gobernadores que han encabezado las tareas tendientes a evitar que la delincuencia organizada penetre en la entidad. A ese respecto menciono a Rubén Moreira, Miguel Riquelme y, actualmente, a Manolo Jiménez Salinas, quienes han hecho de la seguridad el objetivo principal de sus administraciones. En el caso de Saltillo, los alcaldes José María Fraustro y ahora Javier Díaz González han apoyado esos esfuerzos, hasta el punto en que mi ciudad natal, según datos oficiales, es la capital de estado más segura de México. Reprobable falta de objetividad sería no reconocer la labor de esos gobernantes, lo mismo que la del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las corporaciones policíacas locales. Hago ese reconocimiento porque yo soy el abuelo de cabeza blanca que en paz y tranquilidad celebró feliz aquel domingo el cumpleaños de uno de sus nietos... Después de ese trazo gratificador y autobiográfico daré salida a una breve sucesión de cuentecillos picarescos... Diálogo entre él y ella. Él: “Qué bien cantas”. Ella: “Y eso que tengo laringitis”. Él: “Qué bien bailas”. Ella: “Y eso que tengo pies planos”. Él: “Qué bien follas”. Ella: “Y eso que tengo herpes genital”... Don Moneto, señor de gran fortuna, quedó en la ruina a causa de una mala inversión. Llorosa, atribulada, compungida, su hija Loretela le dio la mala noticia a Bragueto, su prometido. “¡Caramba! –exclamó el tipo–. ¡Jamás imaginé hasta dónde llegaría tu padre con tal de romper nuestra relación!”... A través de la cerradura de la puerta, Pepito veía lleno de curiosidad a su papi y su mami en la recámara. Le dijo a su hermanito: “No sé qué es lo que están haciendo, pero parece que eso los divierte bastante”... FIN.

TE PUEDE INTERESAR: Fue Trump quien acabó con ‘El Mencho’

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Miguel Riquelme
Rubén Moreira

Catón

Catón

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enrique Ayala, presidente de la OCV afirma que la violencia que azota al País, no ha impactado a Coahuila.

Coahuila se mantiene como destino confiable ante panorama nacional de inseguridad: OCV
La definición de los participantes marcará el futuro de la acerera, que permanece en concurso mercantil y con operaciones paralizadas.

Semana clave para la subasta de AHMSA: concluye plazo de impugnaciones y el 27 será la puja
Manolo Jiménez afirmó que más de 10 mil elementos de seguridad vigilan el Estado.

En Coahuila no se ha registrado ningún incidente relacionado con la captura de ‘El Mencho’: Manolo Jiménez
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que proyectos internacionales que estaban en pausa han comenzado a reactivarse en la entidad.

Inversión extranjera se reactiva en Coahuila pese a panorama nacional, afirma Manolo Jiménez

Un estudio de Buró Parlamentario analizó más de 13 mil intervenciones de legisladores federales, detectando un incremento en el uso de la inteligencia artificial.

Detectan aumento de hasta 70% en uso de IA en discursos del Congreso
Saltillo: desaparición de ruta 2A provoca aumentos de tiempo en traslados

Saltillo: desaparición de ruta 2A provoca aumentos de tiempo en traslados
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas