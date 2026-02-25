Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”

México
/ 25 febrero 2026
    Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”
    Edwin Ocampo, originario de Chiapas, falleció en el despliegue federal del 22 de febrero en Jalisco y Michoacán. VANGUARDIA

Edwin Ocampo murió en el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera; antes envió a su pareja un último mensaje

Edwin Ocampo, de 25 años y originario de Chiapas, fue uno de los elementos de la Guardia Nacional que fallecieron durante el operativo federal realizado el domingo 22 de febrero, en el que fue capturado y abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con cifras oficiales, el despliegue en Jalisco y Michoacán dejó al menos 60 personas fallecidas, entre ellas 25 integrantes de la Guardia Nacional, además de decenas de heridos. La operación se desarrolló en medio de enfrentamientos armados y bloqueos en distintos puntos de la región.

$!Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”

EL ÚLTIMO MENSAJE DE EDWIN OCAMPO: “HAY PROBLEMAS, TE AMO”

La pareja sentimental de Edwin, identificada como “Bere”, relató en entrevista para el noticiario de Nacho Lozano en Imagen Noticias que el joven le envió un último mensaje antes de perder contacto.

“Hay problemas. Te amo, Bere”, fue el texto que recibió minutos antes de que se interrumpiera la comunicación.

La joven narró los momentos de incertidumbre que vivió mientras seguía las noticias sobre los hechos registrados ese domingo e intentaba comunicarse con él. Las llamadas, explicó, se dirigían de manera constante al buzón de voz.

Más tarde logró comunicarse con el sargento al mando de Edwin, quien confirmó su fallecimiento. “Lo siento mucho”, fue la frase que escuchó al recibir la noticia.

Un encuentro breve antes del despliegue

“Bere” contó que vio por última vez a Edwin el sábado por la mañana, durante unos minutos, antes de que regresara a su base militar en Tlajomulco, Jalisco.

Según su testimonio, durante los años que estuvo desplegado en esa entidad, el joven expresó su intención de regresar a Chiapas, dejar la vida militar y emprender un proyecto propio en su lugar de origen.

“Será un hombre que siempre ayudaba a los demás, que siempre pensaba en su familia y en mí antes que en él”, expresó la joven al recordar su carácter y prioridades.

SSPC Y SEMAR LAMENTAN FALLECIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE OPERATIVO CONTRA ‘EL MAYO’

Las cifras del enfrentamiento fueron confirmadas por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quienes detallaron que además de las muertes se registraron múltiples personas lesionadas.

Horas después de los hechos, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, publicó un mensaje institucional en su cuenta de X en el que expresó condolencias a las familias de los integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional fallecidos durante el operativo.

En la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, Ricardo Trevilla rindió tributo a los agentes caídos y señaló que la operación cumplió con los objetivos planteados por las autoridades federales.

El nombre de Edwin Ocampo se suma al de los 25 elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida en el despliegue federal del 22 de febrero, en uno de los operativos de mayor impacto registrados en los últimos años en materia de seguridad en México.

