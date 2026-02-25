$!Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”

De acuerdo con cifras oficiales, el despliegue en Jalisco y Michoacán dejó al menos 60 personas fallecidas, entre ellas 25 integrantes de la Guardia Nacional, además de decenas de heridos. La operación se desarrolló en medio de enfrentamientos armados y bloqueos en distintos puntos de la región.

Edwin Ocampo, de 25 años y originario de Chiapas, fue uno de los elementos de la Guardia Nacional que fallecieron durante el operativo federal realizado el domingo 22 de febrero, en el que fue capturado y abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

EL ÚLTIMO MENSAJE DE EDWIN OCAMPO: “HAY PROBLEMAS, TE AMO”

La pareja sentimental de Edwin, identificada como “Bere”, relató en entrevista para el noticiario de Nacho Lozano en Imagen Noticias que el joven le envió un último mensaje antes de perder contacto.

“Hay problemas. Te amo, Bere”, fue el texto que recibió minutos antes de que se interrumpiera la comunicación.

La joven narró los momentos de incertidumbre que vivió mientras seguía las noticias sobre los hechos registrados ese domingo e intentaba comunicarse con él. Las llamadas, explicó, se dirigían de manera constante al buzón de voz.

Más tarde logró comunicarse con el sargento al mando de Edwin, quien confirmó su fallecimiento. “Lo siento mucho”, fue la frase que escuchó al recibir la noticia.

Un encuentro breve antes del despliegue

“Bere” contó que vio por última vez a Edwin el sábado por la mañana, durante unos minutos, antes de que regresara a su base militar en Tlajomulco, Jalisco.

Según su testimonio, durante los años que estuvo desplegado en esa entidad, el joven expresó su intención de regresar a Chiapas, dejar la vida militar y emprender un proyecto propio en su lugar de origen.

“Será un hombre que siempre ayudaba a los demás, que siempre pensaba en su familia y en mí antes que en él”, expresó la joven al recordar su carácter y prioridades.