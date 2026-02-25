FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva
Asimismo, se aclaró que la vinculación en proceso se resolverá cuando los datos de prueba sustenten la solicitud
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’.
A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, la institución de seguridad aclaró que fue el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien formuló la imputación en contra de Andrés ‘N’ y Genaro ‘N’.
De acuerdo con lo que establece el comunicado, a ambos se les acusa por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A PRESUNTOS MIEMBROS DEL CJNG
De momento, Andrés y Genaro se mantendrán en prisión preventiva oficiosa como resolución de un juez de control. Asimismo, se aclaró que la vinculación en proceso se resolverá cuando los datos de prueba sustenten la solicitud.
“La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que luego de concluir la audiencia, que se efectuó vía remota, ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 ‘El Altiplano’, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México”.
A ambos sujetos se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
PRESUNTOS ESCOLTAS DE ‘EL MENCHO’ AFIRMAN QUE FUERON CONFUNDIDOS CON CRIMINALES
Genaro ‘N’ expresó su testimonio en el que dio a conocer su postura de defensa, basada en un supuesto error de identidad. El masculino negó ser parte de un brazo armado de ‘El Mencho’ y aseguró que él y su compañero fueron confundidos por las fuerzas federales durante la incursión en Tapalpa.
Para probar su defensa, Genaro solicitó una prueba de rodizonato de sodio para probar que él no realizó disparos contra los elementos de seguridad.
(Con información de VANGUARDIA | Stephanie León)