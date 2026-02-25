FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 febrero 2026
    FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva
    La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco. CORTESÍA

Asimismo, se aclaró que la vinculación en proceso se resolverá cuando los datos de prueba sustenten la solicitud

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’.

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, la institución de seguridad aclaró que fue el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien formuló la imputación en contra de Andrés ‘N’ y Genaro ‘N’.

TE PUEDE INTERESAR: FGR: Familia de ‘El Mencho’ reclama los restos del presunto líder del CJNG tras su abatimiento

De acuerdo con lo que establece el comunicado, a ambos se les acusa por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A PRESUNTOS MIEMBROS DEL CJNG

De momento, Andrés y Genaro se mantendrán en prisión preventiva oficiosa como resolución de un juez de control. Asimismo, se aclaró que la vinculación en proceso se resolverá cuando los datos de prueba sustenten la solicitud.

$!FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva

“La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que luego de concluir la audiencia, que se efectuó vía remota, ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 ‘El Altiplano’, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México”.

A ambos sujetos se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

PRESUNTOS ESCOLTAS DE ‘EL MENCHO’ AFIRMAN QUE FUERON CONFUNDIDOS CON CRIMINALES

Genaro ‘N’ expresó su testimonio en el que dio a conocer su postura de defensa, basada en un supuesto error de identidad. El masculino negó ser parte de un brazo armado de ‘El Mencho’ y aseguró que él y su compañero fueron confundidos por las fuerzas federales durante la incursión en Tapalpa.

TE PUEDE INTERESAR: En la cabaña de Tapalpa de ‘El Mencho’ todo estaba listo para preparar el desayuno, cuando llegó el Ejército

Para probar su defensa, Genaro solicitó una prueba de rodizonato de sodio para probar que él no realizó disparos contra los elementos de seguridad.

(Con información de VANGUARDIA | Stephanie León)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Prisión Preventiva

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


FGR
CJNG

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Narcos y ‘pluris’: Mafias en México

Narcos y ‘pluris’: Mafias en México
true

Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad
Edwin Ocampo, originario de Chiapas, falleció en el despliegue federal del 22 de febrero en Jalisco y Michoacán.

Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la empresa Telemundo, al negarle un amparo por haber utilizado sin consentimiento la imagen de Sandra Ávila Beltrán.

SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’
La presidenta aseguró que existen condiciones de seguridad para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para marzo, pese al contexto de violencia reciente en el país.

‘No hay ningún problema’... Sheinbaum garantiza seguridad en el México contra Portugal en el Estadio Azteca
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa