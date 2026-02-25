$!FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’.

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, la institución de seguridad aclaró que fue el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien formuló la imputación en contra de Andrés ‘N’ y Genaro ‘N’.

De acuerdo con lo que establece el comunicado, a ambos se les acusa por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A PRESUNTOS MIEMBROS DEL CJNG

De momento, Andrés y Genaro se mantendrán en prisión preventiva oficiosa como resolución de un juez de control. Asimismo, se aclaró que la vinculación en proceso se resolverá cuando los datos de prueba sustenten la solicitud.