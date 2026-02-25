‘No hay ningún problema’... Sheinbaum garantiza seguridad en el México contra Portugal en el Estadio Azteca

El posicionamiento ocurrió después de que la Federación Portuguesa de Fútbol informara que mantiene vigilancia sobre la situación de seguridad en México , tras los hechos violentos registrados el fin de semana en Jalisco y otras regiones del país. Dichos acontecimientos se produjeron luego del abatimiento de un líder criminal, lo que generó atención internacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseguró que no existe ningún riesgo para la realización del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el próximo 28 de marzo en el renovado Estadio Azteca. La declaración se dio durante la conferencia matutina del 25 de febrero desde Palacio Nacional.

Ante las dudas, la mandataria respaldó el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, organismo que confirmó que el encuentro se mantiene sin cambios de fecha ni sede. “No hay ningún problema, ayer Infantino también dijo que estamos en comunicación, que tiene confianza, y no hay problema”, declaró la presidenta en referencia a Gianni Infantino, titular de la FIFA.

EL CONTEXTO DE SEGURIDAD TRAS HECHOS VIOLENTOS

La preocupación internacional surgió tras la ola de violencia registrada en varios puntos del país después de un operativo federal ocurrido el 22 de febrero. Aunque las autoridades mexicanas han insistido en que la situación se encuentra bajo control, algunos organismos deportivos optaron por mantener monitoreo constante.

Especialistas en seguridad señalan que eventos deportivos de gran magnitud suelen contar con protocolos especiales de protección, coordinación entre fuerzas federales y vigilancia reforzada en zonas estratégicas. En el caso del partido, se espera un despliegue logístico relevante debido a la presencia de aficionados nacionales e internacionales.

Desde el gobierno federal se ha reiterado que México mantiene capacidad organizativa para eventos globales, especialmente considerando que el país será una de las sedes principales del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.

REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO Y EXPECTATIVA DE FIGURAS

El encuentro amistoso tendrá un componente simbólico adicional: marcará la reinauguración oficial del inmueble, ahora denominado Estadio Banorte tras su proceso de modernización. El recinto es uno de los más emblemáticos del fútbol mundial y será escenario de partidos del próximo campeonato internacional.

Además, existe expectativa por la posible participación del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, lo que incrementaría el interés mediático y la demanda de boletos. La presencia de una figura de ese nivel suele atraer atención global y aumentar la derrama económica asociada al evento.

DATOS CURIOSOS

· El Estadio Azteca es el único en la historia que ha albergado dos finales de Copa del Mundo masculina.

· México será el primer país en organizar tres Copas del Mundo masculinas en 2026.

· Los partidos amistosos previos a un Mundial suelen servir para evaluar tácticas y plantillas definitivas.

El partido entre México y Portugal se mantiene, por ahora, como un evento deportivo clave rumbo a 2026, en medio de un contexto donde la seguridad y la imagen internacional del país continúan bajo observación.