Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados

Información
/ 25 febrero 2026
    El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que continuarán las bajas temperaturas en gran parte del Territorio Mexicano

Temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo azotarán a México, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este miércoles, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, propiciará ambiente diurno muy caluroso y vientos fuertes en dichas regiones.

Por otra parte, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas en zonas altas durante la mañana y noche.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Finalmente, una línea seca sobre Coahuila, ocasionará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional.

El jueves, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, aunada al escaso contenido de humedad, mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso en dichas regiones; así como ambiente vespertino cálido a caluroso sobre el resto del país. Sin embargo, durante las mañanas y noches el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el golfo de México, además de un canal de baja presión sobre el occidente del país, ocasionarán la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Una línea seca asociada con la proximidad de un nuevo frente frío, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país.

Durante el viernes, el frente frío se extenderá cerca de la frontera noreste de México, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región.

El sábado, el frente frío se desplazará hacia el norte del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional.

