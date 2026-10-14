Afectan los ciberataques a las cadenas de supermercados europeas y alteran sus sistemas de refrigeración

PARÍS- Una serie de ciberataques afectó cadenas de supermercados europeas, provocando que los sistemas de refrigeración se sobrecalentaran en cientos de tiendas en Francia y obligando a una importante cadena a cerrar sitios web que atienden a clientes en Europa y Estados Unidos. El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, declaró ante el Parlamento el martes que unos 700 de los 10 mil supermercados del país se vieron afectados. Dijo que no suponía “ningún riesgo para el suministro de alimentos en Francia”, pero reconoció que el ataque “toca el corazón de nuestra seguridad alimentaria”.

″Fue una llamada de atención para todos”, señaló. Por su parte, el gigante holandés de supermercados Ahold Delhaize dijo el martes que estaba trabajando para restablecer los sistemas que apagó tras lo que describió como un problema de seguridad. La empresa dijo que sus tiendas, incluidas Albert Heijn en los Países Bajos, Delhaize en Bélgica y Stop & Shop, Food Lion y Giant en Estados Unidos, permanecían abiertas, pero las páginas web de esas marcas seguían fuera de servicio el martes. Ahold Delhaize afirmó que no tenía pruebas de que se hubieran robado datos de clientes o empleados. La fiscalía de París informó el martes que su unidad de ciberdelincuencia estaba investigando el ataque a gran escala en Francia, incluido el alcance de los daños causados por alimentos echados a perder e incendios reportados. Según BFM-TV, los hackers forzaron un ciclo continuo de descongelación y fijaron temperaturas de hasta 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) en los sistemas de refrigeración de las tiendas. El grupo francés de supermercados Groupement Mousquetaires, que opera más de 4 mil tiendas en toda Europa, dijo que 300 de sus tiendas Intermarché y Netto se vieron afectadas. Algunas vitrinas de alimentos refrigerados y congelados seguían fuera de servicio el martes.

Dominique Schelcher, director general de la cadena de supermercados francesa Cooperative U, dijo que 80 de las 2.000 tiendas de la empresa se vieron afectadas. La mayoría logró evitar interrupciones en la refrigeración, pero algunas tuvieron que desechar alimentos, dijo en una publicación en X. “Apuntar a equipos esenciales para la conservación de productos frescos es un ataque a la cadena de suministro de alimentos francesa. No tiene precedentes, es extremadamente grave e inaceptable”, manifestó Schelcher. Los supermercados Carrefour y Monoprix también se vieron afectados. SISTEMAS FRANCESES PODÍAN ESTADO DESCONECTADOS La agencia de ciberseguridad del gobierno francés dijo el martes que estaba “al tanto de numerosas vulnerabilidades” que involucraban módulos de control remoto de sistemas de refrigeración fabricados por la empresa danesa Danfoss, así como por la estadounidense Copeland. La empresa tecnológica danesa Danfoss, que suministró el software de gestión de refrigeración, dijo el lunes que la mayoría de los sistemas afectados eran productos antiguos que ya no recibían actualizaciones de software ni de seguridad, y que estaba trabajando con los clientes afectados para limitar los daños. “Danfoss ha aconsejado desde hace tiempo a los clientes mantener actualizados los sistemas soportados con el firmware más reciente, así como operar detrás de un cortafuegos”, afirmó la compañía. En un informe de agosto, la empresa estadounidense de ciberseguridad Claroty identificó vulnerabilidades en las plataformas Danfoss AK-SM 800A y Copeland XWeb Pro, que se utilizan para gestionar la infraestructura de refrigeración en supermercados, almacenes y otras instalaciones.

Por ejemplo, Claroty dijo que “numerosos controladores” que usaban el sistema de Danfoss eran accesibles directamente desde internet público, dejándolos completamente expuestos a ciberataques. Pero señaló que Danfoss y Copeland ya habían corregido las vulnerabilidades. Copeland dijo el martes que se había identificado una vulnerabilidad en “una generación de controladores descontinuada, al final de su vida útil”, y que estaba trabajando con los clientes afectados. Christopher Whyte, profesor asociado de seguridad nacional y preparación para emergencias en la Universidad Commonwealth de Virginia, dijo que “no es demasiado difícil” llevar a cabo un ataque de este tipo.