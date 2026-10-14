AHMSA confirma que ningún postor depositó garantía de 56.3 millones de dólares

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    AHMSA confirma que ningún postor depositó garantía de 56.3 millones de dólares
    AHMSA y MINOSA continúan sin concretar su venta, luego de que ninguno de los postores precalificados depositara la garantía de seriedad. ARCHIVO
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Venció el plazo sin que los postores depositaran la garantía de 56.3 millones de dólares; sigue vigente la alternativa de Cargill y Afirme

MONCLOVA, COAH.- Sin el depósito de la garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares concluyó el plazo para que los interesados en adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) cumplieran con este requisito, confirmó la Sindicatura de ambas empresas.

A través de un comunicado oficial, Víctor Manuel Aguilera informó que el 13 de octubre venció el periodo establecido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, sin que ninguno de los postores precalificados realizara el pago requerido, incluido Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), encabezada por José Arturo Domínguez Arteaga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/afirma-ciesa-depositar-garantia-para-comprar-ahmsa-no-hay-confirmacion-del-juzgado-HF24121868

La falta del depósito deja sin cumplir uno de los requisitos establecidos para avanzar en el proceso de venta de las empresas siderúrgica y minera, luego de que CIESA manifestara su interés en adquirirlas y presentara una propuesta de compra por mil 400 millones de dólares.

Ante este escenario, la Sindicatura señaló que continúa vigente la alternativa planteada por los acreedores garantizados Cargill y Afirme, quienes solicitaron la integración de un consorcio para participar en la adquisición de AHMSA y MINOSA.

$!CIESA presentó una propuesta de compra por mil 400 millones de dólares, pero no cumplió con el depósito requerido dentro del plazo establecido.
CIESA presentó una propuesta de compra por mil 400 millones de dólares, pero no cumplió con el depósito requerido dentro del plazo establecido. CORTESÍA

Esta propuesta se mantiene como una de las opciones contempladas dentro del procedimiento, luego de que ninguno de los interesados cumpliera con la exhibición de la garantía dentro del plazo fijado por la autoridad judicial.

La Sindicatura indicó que continuará informando sobre las resoluciones que emita el Juzgado y los avances que se registren en las siguientes etapas del proceso de venta.

Asimismo, reiteró que mantiene como prioridad la protección de los derechos de los trabajadores y acreedores, además de buscar una solución que permita concretar la venta de ambas empresas, cuya paralización mantiene en incertidumbre a miles de extrabajadores y sus familias.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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