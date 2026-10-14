Empresario de NL señalado en EU por vínculos con el narco compra caballo Cuarto de Milla por casi un millón de dólares

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    Empresario de NL señalado en EU por vínculos con el narco compra caballo Cuarto de Milla por casi un millón de dólares
    Accelerated, nuevo semental de la Cuadra San Dibanh, tiene una genealogía destacada y desciende de ejemplares que acumulan premios superiores a 67 millones de dólares.

El caballo fue adquirido en una subasta en California, donde autoridades de EU vinculan a Garza con presuntas operaciones financieras del Cártel del Noreste

Un caballo de casi un millón de dólares fue adquirido por Gamaliel Garza, implicado por Estados Unidos en operaciones financieras con el Cártel del Noreste.

El ejemplar Cuarto de Milla fue comprado por Gamaliel Garza García durante una subasta en California, donde su precio estableció un récord.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/da-gobierno-de-nl-contratos-a-a-empresa-sancionada-por-el-tesoro-de-eu-EG24117704

“Llega a México Accelerated, nuevo semental”, anunció el pasado 9 de octubre la Cuadra San Dibanh.

Según Estados Unidos, los líderes del Cártel lavaban dinero en La Molienda, un rancho ubicado a las afueras de Nuevo Laredo, donde se realizan carreras de caballos y competían los ejemplares de Gamaliel Garza.

Expertos señalan que “Accelerated” reúne una genealogía excepcional por parte de sus padres, el caballo “Favorite Cartel” y la yegua “Remember Me Rose”, que han acumulado premios superiores a 67 millones de dólares (más de mil millones de pesos).

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