‘Yo quemé personalmente a 250 personas’... sicario del CJNG confiesa 500 asesinatos en el Rancho Izaguirre; colabora en secreto con las Madres Buscadoras

El impacto de las declaraciones radica en la frialdad con la que el sujeto detalló la operatividad del grupo criminal y la brutalidad de las jornadas de violencia cotidiana. En el reportaje transmitido el 10 de octubre, el hombre describió la dinámica de exterminio nocturno y la desvalorización absoluta de la vida humana en el crimen organizado. Al mismo tiempo, reveló que de forma clandestina aporta información geográfica clave a las Madres Buscadoras de Jalisco para ayudarles a ubicar los puntos exactos donde yacen restos óseos que sobrevivieron a las llamas.

Un escalofriante testimonio cimbró la agenda pública tras la emisión de una entrevista en la televisión pública italiana Tg1, donde un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) con el rostro cubierto confesó el exterminio masivo en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. El entrevistado declaró a la periodista Stefania Battistini que en ese predio fueron ejecutadas más de 500 personas y admitió su participación directa en la incineración de la mitad de las víctimas. Este relato desmonta de manera frontal la postura oficial que las autoridades mexicanas mantuvieron durante meses sobre lo sucedido en la zona.

La investigación periodística cobró fuerza internacional cuando la reportera italiana difundió las imágenes grabadas por Gabriel Casal en sus redes sociales, agradeciendo la colaboración del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco . La revelación expone nuevamente la crisis de más de 130,000 personas desaparecidas en el país, cifra que organismos internacionales como la ONU asocian con crímenes de lesa humanidad. Mientras las familias buscan respuestas entre la tierra, la confesión del gatillero pone sobre la mesa una realidad que contrasta con los comunicados burocráticos emitidos por las instituciones de justicia.

CONTRASTE ENTRE LOS TESTIMONIOS SOBRE EXTERMINIO Y LAS VERSIONES OFICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La versión del presunto criminal choca directamente con la postura que la Fiscalía General de la República mantuvo bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, la cual descartó la presencia de crematorios clandestinos en el sitio. Según las periciales presentadas en su momento por la FGR, el inmueble funcionaba únicamente como centro de adiestramiento y reclutamiento del CJNG, argumentando que las temperaturas detectadas no superaban los 200 grados, nivel insuficiente para la incineración de cuerpos. Sin embargo, los colectivos mantuvieron sus denuncias tras el hallazgo inicial de cientos de prendas, calzado y fragmentos óseos calcinados en marzo de 2025.

Tras el relevo en la FGR y la llegada de Ernestina Godoy al frente de la institución, los informes oficiales comenzaron a mostrar avances en el procesamiento del terreno de más de 10,000 metros cuadrados. Para abril de 2026, la fiscalía reportó un avance superior al 75% en las investigaciones del predio, logrando la detención de 47 personas vinculadas a la operación del lugar. Pese a estos progresos y a la obtención de perfiles genéticos masculinos a partir de fragmentos recuperados, la falta de coincidencias con los bancos de datos mantiene en la incertidumbre a cientos de familias.

Entre los implicados de mayor perfil procesados por estos hechos destaca José Ascensión Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán detenido en mayo de 2025 por usar la infraestructura municipal para resguardar el lugar. A la par, las autoridades capturaron a figuras clave de la red de captación como José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, y posteriormente a Alma Rosa “La Leona” Rivera Martínez, señalada por enganchar víctimas mediante falsas ofertas de empleo publicadas en redes sociales como TikTok.

DATOS SOBRE EL CASO IZAGUIRRE Y HALLAZGOS EN OTRAS REGIONES

· Paga fija por ejecución: El entrevistado reveló que percibe el mismo sueldo diario sin importar las víctimas: “Un sicario que trabaja en el cártel siempre gana el mismo sueldo. Puedo matar hasta cinco personas en un día y mi paga sigue siendo la misma. Cuatro mil pesos”.

· Cooperación en secreto: El sicario ayuda a ubicar puntos de rastreo: “Ahí, si buscan, todavía pueden encontrar restos humanos”, aunque admitió que la mayoría de los cuerpos “nunca los encontrarán”.

· Patrón repetido en Nayarit: La fiscalía de Nayarit detectó en octubre de 2026 un sitio similar en Xalisco con hornillas artesanales, describiéndolo como “otra versión del Rancho Izaguirre: los están quemando”.

EVIDENCIAS DE CAMPOS DE DESTRUCCIÓN DE CUERPOS SE EXTIENDEN A OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

El fenómeno expuesto en Teuchitlán no parece ser un hecho aislado, sino la confirmación de un patrón sistemático de ocultamiento de víctimas utilizado por las estructuras del crimen organizado. Reportes recientes provenientes del estado de Nayarit confirmaron la localización de un predio con características casi idénticas en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco. Las autoridades locales identificaron instalaciones artesanales diseñadas específicamente para la incineración de cuerpos con combustibles fósiles, arrojando posteriormente los restos a afluentes cercanos.