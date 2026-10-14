‘No necesita presión’... Agente de Gilberto Mora destapa cuándo se iría a Europa

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    ‘No necesita presión’... Agente de Gilberto Mora destapa cuándo se iría a Europa
    La agente del juvenil de Xolos descartó anuncios por su mayoría de edad y explicó por qué el mercado de verano es la mejor opción para dar el salto al viejo continente. VANGUARDIA/ARCHIVO

Rafaela Pimenta habló del futuro de Gilberto Mora con Xolos y los rumores que lo vinculan con clubes de Europa. Conoce todos los detalles

El futuro de Gilberto Mora genera expectación tras alcanzar la mayoría de edad este 14 de octubre de 2026. Ante las especulaciones que ubican al jugador de Xolos de Tijuana en el balompié europeo, su agente Rafaela Pimenta rompió el silencio para aclarar el panorama del mediocampista.

En entrevista con TNT Sports México, la representante brasileña abordó los rumores sobre un supuesto anuncio en el cumpleaños del futbolista. Pimenta explicó que la prioridad es celebrar esta etapa personal sin apresurar los tiempos del mercado.

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“Vamos a pensar en celebrar, celebrar su vida, su mayoría de edad, su futuro y su pasado, eso es lo que lo hace importante. Quizás ya firmó, no sabemos. Debemos elegir el momento de anunciarlo, pero no en su cumpleaños, por favor”, expresó. Con esto, la agente no confirmó ni descartó un acuerdo, manteniendo el suspenso sobre su destino.

EL MERCADO DE VERANO REPRESENTA LA OPCIÓN MÁS VIABLE PARA SU EVENTUAL FICHAJE

Al analizar los periodos de registro, Pimenta explicó que las ventanas de pases invernales suelen registrar movimientos menores. Por ello, un traspaso de mayor magnitud hacia el futbol europeo tendría más viabilidad durante la ventana de verano.

“Todos sabemos que la ventana de traspasos está cerrada, no existen traspasos hasta enero y después hasta junio. Y los traspasos de enero son traspasos más pequeños”, señaló. Esto abre la posibilidad de que el juvenil dispute el Clausura 2027 con el cuadro fronterizo.

Sin embargo, la permanencia del jugador en el futbol mexicano dependerá de las negociaciones y del proyecto deportivo más conveniente para su desarrollo. Por lo pronto, el canterano sigue enfocado en su club.

LA REPRESENTANTE PIDE LLEVAR CON CALMA LA EVOLUCIÓN PROFESIONAL DEL JUGADOR

Además de referirse a las ventanas de pases, la agente mostró preocupación por la presión mediática que rodea al futbolista tras sus actuaciones con la Selección Mexicana. Por ello, pidió espacio ante los rumores que lo vinculan con clubes de prestigio.

“Es tan grande la expectativa, tan grandes los rumores (...) no quiero ser fastidiosa pero no queremos romper el juguete, el juguete es un joven que está creciendo y necesita su espacio, su tiempo y no necesita presión. Todo va a venir, todo va a llegar”, aseguró. Sus palabras buscan proteger el proceso del canterano.

El debate cobró fuerza tras versiones sobre un interés del Liverpool. No obstante, el periodista César Luis Merlo aclaró la situación en el podcast Pláticas del Mal al señalar: “Gilberto Mora no está vendido. La información que tengo yo es que el 14 no se anunciará absolutamente nada”.

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DATOS CLAVE SOBRE LA SITUACIÓN DE GILBERTO MORA

· Vínculo vigente: El mediocampista mantiene contrato firmado con Xolos de Tijuana hasta el año 2029.

· Traspaso internacional: Al cumplir 18 años, el futbolista supera la restricción general de la FIFA para transferencias de menores de edad.

· Postura sobre ofertas: Especialistas en fichajes afirman que hasta el momento no existe una propuesta formal confirmada por el jugador.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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