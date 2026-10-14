¡Alerta por huracán Trudy!... podría alcanzar categoría 4 e impactar a México
El ciclón Trudy ganará fuerza en el Pacífico y se acercará a Colima y Jalisco el fin de semana, mientras el huracán Simón genera fuerte oleaje en la costa
Las alertas se encendieron en las costas del Pacífico ante la rápida evolución de la tormenta tropical Trudy. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema avanza de forma constante sobre aguas cálidas, perfilándose como una amenaza para el occidente y sur del país.
A las 09:00 horas del miércoles 14 de octubre, el centro del ciclón se ubicó a 535 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca. El reporte indicó que la tormenta tropical registraba vientos sostenidos de 95 km/h, con rachas de 110 km/h y desplazamiento al oeste-noroeste a 20 km/h.
El pronóstico de la Secretaría de Marina señala que el fenómeno se intensificará rápido. Se prevé que alcance la categoría 3 la madrugada del viernes 16 y llegue a su punto máximo como huracán categoría 4 ese mismo día, frente a las costas de Michoacán y Colima.
LAS LLUVIAS INTENSAS AMENAZAN CON PROVOCAR INUNDACIONES Y DESLAVES EN DIVERSAS REGIONES DE MÉXICO
El avance de este sistema genera preocupación en comunidades costeras por la cantidad de lluvia que descargará. Las bandas nubosas del ciclón tropical provocarán intensas precipitaciones en el sur y sureste del país, elevando el nivel de ríos y arroyos.
Las autoridades advirtieron que las lluvias pueden derivar en inundaciones, desbordamientos e incluso deslaves. Para el domingo 18 de octubre, se proyecta que descienda a categoría 3 frente a Jalisco, siendo Manzanillo y Puerto Vallarta los puntos de mayor cercanía.
A este panorama se suma el huracán Simón, ubicado a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. La Semar detalló que este fenómeno alcanzó la categoría 2 con vientos de 167 km/h y olas de hasta seis metros, condición que mantendrá durante 48 horas en la zona costera.
LAS AUTORIDADES MARÍTIMAS Y CIVILES EXHORTAN A EXTREMAR PRECAUCIONES EN TODA LA REGIÓN
La combinación de ambos sistemas mantiene bajo estricta vigilancia la navegación marítima y las actividades pesqueras. Las capitanías de puerto emitieron recomendaciones a las embarcaciones para evitar internarse en alta mar debido al fuerte oleaje y viento.
Los gobiernos en Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero activaron la revisión de refugios temporales y protocolos. La población cercana a cauces de agua fue instada a permanecer atenta a las indicaciones de protección civil ante posibles crecidas intempestivas.
El monitoreo de estos fenómenos continuará de forma permanente para actualizar los avisos de impacto. La ciudadanía debe informarse por canales oficiales y atender las medidas de seguridad previas a la llegada del temporal.
DATOS CLAVE SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
· Intensificación rápida: Trudy pasará a ser huracán categoría 4 el viernes frente a Michoacán y Colima.
· Zonas de riesgo: Manzanillo y Puerto Vallarta registrarán la mayor proximidad entre sábado y domingo.
· Marea de tempestad: El huracán Simón genera olas de hasta seis metros de altura en costas de Jalisco.