Afirma Trump que ganó el debate y demócratas analizan retirar a Biden de la contienda

Tres columnistas de la sección de opinión de izquierdas del New York Times pidieron a Biden que abandonara la carrera mientras que un donante, que pidió el anonimato, calificó su actuación de “descalificadora” y predijo que algunos demócratas volverían a pedirle que se apartara.

Pese a ser desde hace semanas el candidato virtual, Biden todavía no es el nominado oficial y tras la debacle del jueves este viernes los pasillos del Congreso, cuenta la prensa estadounidense, se llenaron de rumores y filtraciones que hablan de que muchos demócratas prefieren explorar una alternativa para reemplazarlo como su candidato para las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.

Pero, a falta de menos de cinco meses para las elecciones, ¿es realista y técnicamente posible? “En términos de reglamento, absolutamente se podría hacer”, explicó el politólogo Grant Reeher, profesor de la Maxwell School of Citizenship & Public Affairs.

“Conozco a gente mucho mayor que él que hace cosas increíbles” , añadió Trump, a quien los sondeos coinciden en dar como vencedor de un debate que desató un debate paralelo, por ahora soterrado entre los demócratas, sobre la posibilidad de alterar la candidatura demócrata a última hora y que Biden no repita.

Mientras que Donald Trump afirmó que ganó el debate del jueves y criticó al presidente Joe Biden no por su edad, sino porque lo ve “sumamente incompetente” para seguir cuatro años más en la Casa Blanca , algunos demócratas piensan ya en retirar de la contienda al aún mandatario.

Sin embargo, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y otros demócratas de alto rango -incluidos posibles sustitutos como el gobernador de California Gavin Newsom- dijeron que no abandonaban a Biden.

Un demócrata de la Cámara de Representantes afirmó al diario Axios que ya se empieza a proponer a varios gobernadores demócratas como posibles alternativas: Gretchen Whitmer de Míchigan, Tim Walz de Minnesota, Roy Cooper de Carolina del Norte, Josh Shapiro de Pennsylvania y, sobre todo, Gavin Newsom de California.

En tanto, el expresidente Barack Obama reconoció que el demócrata Joe Biden tuvo un “mal” desempeño en el debate del jueves contra el republicano Donald Trump, pero mantuvo el apoyo a quien fue su vicepresidente.

Señaló que, aunque “las malas noches de debate también ocurren”, en las elecciones de noviembre hay “muchas cosas en juego”.

“Esta elección todavía consiste en decidir entre alguien que ha luchado toda su vida por los ciudadanos de a pie y alguien que solo se preocupa de sí mismo. Entre alguien que dice la verdad, que distingue el bien del mal (...) y alguien que miente a sabiendas por su propio beneficio”, dijo en un mensaje publicado en la red social X y en el que evita nombrar a Trump.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton mostró también su apoyo público al actual aspirante de su partido a las elecciones de noviembre, Joe Biden.

“La elección en estas elecciones sigue siendo muy sencilla. Se trata de elegir entre alguien que se preocupa por usted (sus derechos, sus perspectivas, su futuro) y alguien que solo lo hace por sí mismo. Votaré por Biden”, dijo en X.

PUEDO HACER ESTE TRABAJO: BIDEN

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que tiene intención de derrotar a su rival republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, sin dar señales de que vaya a abandonar la carrera tras una floja actuación en el debate que preocupó a sus compañeros demócratas.

“Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio”, dijo un entusiasta Biden en un acto de campaña un día después del cara a cara con su rival republicano, que en general se consideró una derrota para el presidente de 81 años.

“Ya no camino tan fácil como antes, ya no hablo tan fluido como antes, ya no debato tan bien como antes”, dijo, mientras la multitud coreaba “cuatro años más”.

“No volvería a presentarme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo. Hay demasiado en juego”, dijo Biden.

Con información de EFE y medios