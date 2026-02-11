Afirman que cierre de aeropuerto de El Paso fue para probar láser anti drones

En contraste con la versión inicial, autoridades militares de Estados Unidos en realidad habrían cerrado el espacio aéreo en El Paso, Texas, para probar un láser anti drones, señalan versiones filtradas a medios estadounidenses.

Inicialmente, el secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, informó que la Administración Federal de Aviación había suspendido los vuelos en el aeropuerto de El Paso argumentando razones de seguridad por el sobrevuelo de presuntos drones de un cártel del narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum dice no tener información sobre de uso de drones del narco en frontera de México-EU

Incluso, después se informó que la amenaza había sido neutralizada, por lo que se tomó la decisión de reabrir el espacio aéreo en la ciudad fronteriza.

Sin embargo, filtraciones sostienen que el motivo real de la suspensión de operaciones fue que autoridades militares probaron una tecnología de láser anti drones, un plan que el Departamento de Defensa no habría informado con antelación.

Autoridades locales de El Paso tampoco habrían sido informadas de los planes de las pruebas del Pentágono, que se llevaron a cabo cerca de la base militar de Fort Bliss, de acuerdo con el alcalde, el jefe de la policía y la congresista Verónica Escobar.

“Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso. Esto nunca debió haber pasado”, se quejó el alcalde, Renard Johnson, en declaraciones a la prensa, “no se puede restringir el espacio aéreo sin coordinar con la alcaldía, es inaceptable”.

Por su parte, el jefe policiaco de El Paso, Pete Pacillas, dijo que oficialmente la ciudad no había sido notificada de ninguna incursión aérea de cárteles mexicanos.

“Eso es un rumor que hemos oído, nada más, pero aún no se nos ha dado ninguna determinación oficial sobre por qué fue cerrado, así que no vamos a especular al respecto”, dijo el funcionario a reporteros.

La Administración Federal de Aviación emitió la noche del martes un aviso de suspensión de todos los vuelos en El Paso “por razones especiales de seguridad”, que entró en vigor a las 23:30 hora local, y se tenía previsto que se mantuviera hasta la misma hora del 20 de febrero, es decir, 10 días después, pero el espacio aéreo se reabrió horas después, la mañana de este miércoles.

La restricción contemplaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.

La suspensión coincide con un aumento en las tensiones entre México y Estados Unidos, ante las amenazas del presidente Donald Trump de llevar a cabo ataques en tierra contra los cárteles de la droga mexicanos, designados como organizaciones terroristas por Washington.