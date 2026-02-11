Sheinbaum dice no tener información sobre de uso de drones del narco en frontera de México-EU

México
/ 11 febrero 2026
    Sheinbaum dice no tener información sobre de uso de drones del narco en frontera de México-EU
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano no cuenta con información oficial sobre el presunto uso de drones en la frontera con Estados Unidos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum afirma no tener reportes sobre drones en la frontera México-EU, mientras autoridades de EU investigan posibles incursiones

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum declaró que no existe información confirmada por parte del gobierno mexicano respecto a la operación de drones en la frontera norte. Señaló que, en caso de contar con datos, las autoridades estadounidenses como la Administración Federal de Aviación (FAA) pueden solicitar información formal al Gobierno de México.

La mandataria subrayó que, hasta el momento, no hay reportes oficiales que respalden las versiones difundidas por medios de Estados Unidos sobre incursiones de drones provenientes de territorio mexicano.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información la FAA (Administración Federal de Aviación), o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues pueden preguntarle al Gobierno de México”, señaló durante su conferencia matutina.

TE PUEDE INTERESAR: Afirman que el Pentágono desactivó drones de cárteles mexicanos que volaron sobre espacio aéreo de El Paso

CIERRE DEL ESPACIO AÉREO EN EL PASO Y VERSIONES EN EU

El tema cobró relevancia tras el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, una medida que fue atribuida por medios estadounidenses a la presencia de drones presuntamente vinculados a cárteles mexicanos.

Funcionarios de la administración de Donald Trump informaron a CBS News y la agencia Associated Press (AP) que el Departamento de Defensa de Estados Unidos habría tomado acciones para inutilizar las aeronaves, luego de que violaran el espacio aéreo estadounidense.

Sin embargo, las autoridades no detallaron cuántos drones estuvieron involucrados ni los métodos específicos utilizados para neutralizarlos. La información fue compartida bajo condición de anonimato, debido a que se trata de un asunto de seguridad nacional.

FAA DESCARTA AMENAZA A VUELOS COMERCIALES

Tras el incidente, la FAA informó que no existe ninguna amenaza para la aviación comercial, y confirmó que las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad una vez levantadas las restricciones.

Las autoridades estadounidenses recalcaron que el cierre fue preventivo, con el objetivo de garantizar la seguridad aérea mientras se evaluaba la situación.

El episodio ha reavivado la discusión sobre el uso de tecnología por parte del crimen organizado, el control del espacio aéreo y los retos que enfrenta la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Siguen las tensiones: Mark Carney le recuerda a Trump que Canadá pagó por puente fronterizo

EN POCAS LÍNEAS

· Los drones son cada vez más utilizados en tareas de vigilancia y contrabando

· La FAA aseguró que no hubo riesgo para vuelos comerciales

Mientras Estados Unidos investiga los reportes sobre drones en la frontera, el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que no cuenta con información que confirme estos hechos.

Con información de El Universal

