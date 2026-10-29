Afronta España el segundo choque mortal de tren del año antes de las elecciones nacionales

URDA, ESPAÑA- El segundo desastre ferroviario de alta velocidad en España este año, un choque en el que un tren embistió a otro por detrás y provocó la muerte de 69 personas, ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la seguridad de la red ferroviaria del país de cara a unas elecciones nacionales. Los equipos de búsqueda con perros rastreadores continuaron buscando víctimas el jueves por la mañana, un día después de la colisión en el centro de España. Se emplearon grúas para ayudar a mover los vagones mientras policías y soldados revisaban los restos esparcidos por la pendiente de grava donde al menos tres vagones fueron lanzados por el impacto.

Se encontró un cuerpo más durante la noche, elevando el número de muertos a 69, según el líder regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Añadió que 50 personas permanecían hospitalizadas. “En el día de ayer vivimos una catástrofe que, sin duda ninguna, ha producido un estado de shock en toda España”, dijo García-Page. “Además de cuerpos, hay partes de cuerpos que necesitan ser identificadas”. El gobierno de España declaró tres días de luto a partir del jueves. Al mediodía, se guardó un minuto de silencio en varios lugares, incluso fuera del Parlamento con legisladores y por trabajadores ferroviarios y líderes sindicales en la principal estación de tren de Madrid. UN SEGUNDO GOLPE AL ELOGIADO SERVICIO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE ESPAÑA La red española de alta velocidad ha sido considerada uno de los mayores logros del país. Ocupa el segundo lugar del mundo, detrás de China. Hasta este año no había sufrido un accidente mortal desde que entró en servicio hace más de tres décadas. La reputación de los ferrocarriles españoles ya se había visto empañada en enero, cuando 46 personas murieron después de que un tren descarriló y se estrelló contra el costado de otro que circulaba en sentido contrario en el sur de España. Luego, apenas nueve meses después, llegó la colisión del miércoles por la mañana que convirtió un tramo ferroviario tranquilo bordeado de olivares cerca del pueblo de Urda en una escena de carnicería. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió una investigación y mejoras para recuperar la confianza en un sistema ferroviario que transportó a 45 millones de viajeros el año pasado, incluidos millones de turistas. “Está claro que necesitamos reforzar la seguridad de nuestro servicio ferroviario para reconstruir la confianza en nuestra alta velocidad”, dijo Sánchez el miércoles. “No es aceptable que un país como España sufra dos accidentes de trenes de alta velocidad en el mismo año”.

Sánchez calificó el choque de “tragedia” cuando visitó el lugar del accidente por segunda vez el jueves, prometiendo a las víctimas y a sus familias que el Estado estaría con ellas. Ambos choques mortales de este año tuvieron lugar en la misma línea ferroviaria entre Madrid y Sevilla, la primera de la red de alta velocidad de España que se inauguró en 1992. Los dos implicaron a un tren operado por la empresa estatal RENFE y a otro operado por la compañía privada IRYO. España liberalizó su servicio de alta velocidad en 2021, y la italiana IRYO comenzó a operar al año siguiente. IMPLICACIONES POLÍTICAS PARA SÁNCHEZ ANTES DE LAS ELECCIONES Sánchez esperaba aprovechar una ola de descontento por el costo de la vivienda y los alquileres altos cuando convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Ahora parece que tendrá que gestionar las preocupaciones sobre la seguridad del servicio ferroviario de España junto con las críticas de los partidos de derecha por sus políticas migratorias progresistas y las acusaciones de corrupción contra su partido y su esposa, que tanto él como ella niegan.

El principal rival de Sánchez, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, exigió una investigación completa del accidente. Alejandro Quiroga, profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid, dijo a The Associated Press que es demasiado pronto para saber si el choque cambiará la opinión de muchos votantes. “No son buenas noticias para el PSOE pero es probable que tampoco le pase mucha factura porque... en España no cae muy bien el uso político de las desgracias generalmente. Puede que esto esté cambiando, pero no está bien visto”. EL ERROR HUMANO ESTUVO DETRÁS DEL CHOQUE Puente dijo el miércoles que el choque fue causado por lo que calificó como la orden “inexplicable” de un centro de mando central para los trenes de España después de que fallara un sistema de seguridad. Puente explicó que, a las 8:30 de la mañana, el sistema de seguridad en un tramo de vías dejó de funcionar debido a una avería informática, lo que hizo que todos los trenes en ese tramo se detuvieran. En ese momento, el tren de IRYO estaba detenido, mientras que el tren de RENFE se encontraba 25 kilómetros (15.5 millas) detrás.EFE/