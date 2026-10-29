Afronta España el segundo choque mortal de tren del año antes de las elecciones nacionales

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El principal rival de Sánchez, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, exigió una investigación completa del accidente

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URDA, ESPAÑA- El segundo desastre ferroviario de alta velocidad en España este año, un choque en el que un tren embistió a otro por detrás y provocó la muerte de 69 personas, ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la seguridad de la red ferroviaria del país de cara a unas elecciones nacionales.

Los equipos de búsqueda con perros rastreadores continuaron buscando víctimas el jueves por la mañana, un día después de la colisión en el centro de España. Se emplearon grúas para ayudar a mover los vagones mientras policías y soldados revisaban los restos esparcidos por la pendiente de grava donde al menos tres vagones fueron lanzados por el impacto.

Testigos relatan el dramático choque de trenes en España que mató al menos a 68 personas

Se encontró un cuerpo más durante la noche, elevando el número de muertos a 69, según el líder regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Añadió que 50 personas permanecían hospitalizadas.

“En el día de ayer vivimos una catástrofe que, sin duda ninguna, ha producido un estado de shock en toda España”, dijo García-Page. “Además de cuerpos, hay partes de cuerpos que necesitan ser identificadas”.

El gobierno de España declaró tres días de luto a partir del jueves. Al mediodía, se guardó un minuto de silencio en varios lugares, incluso fuera del Parlamento con legisladores y por trabajadores ferroviarios y líderes sindicales en la principal estación de tren de Madrid.

UN SEGUNDO GOLPE AL ELOGIADO SERVICIO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE ESPAÑA

La red española de alta velocidad ha sido considerada uno de los mayores logros del país. Ocupa el segundo lugar del mundo, detrás de China. Hasta este año no había sufrido un accidente mortal desde que entró en servicio hace más de tres décadas.

La reputación de los ferrocarriles españoles ya se había visto empañada en enero, cuando 46 personas murieron después de que un tren descarriló y se estrelló contra el costado de otro que circulaba en sentido contrario en el sur de España.

Luego, apenas nueve meses después, llegó la colisión del miércoles por la mañana que convirtió un tramo ferroviario tranquilo bordeado de olivares cerca del pueblo de Urda en una escena de carnicería.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió una investigación y mejoras para recuperar la confianza en un sistema ferroviario que transportó a 45 millones de viajeros el año pasado, incluidos millones de turistas.

“Está claro que necesitamos reforzar la seguridad de nuestro servicio ferroviario para reconstruir la confianza en nuestra alta velocidad”, dijo Sánchez el miércoles. “No es aceptable que un país como España sufra dos accidentes de trenes de alta velocidad en el mismo año”.

$!El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en una reunión para gestionar las labores de rescate tras la colisión entre los dos trenes en Toledo, España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en una reunión para gestionar las labores de rescate tras la colisión entre los dos trenes en Toledo, España. EFE/EPA/Fernando Calvo

Sánchez calificó el choque de “tragedia” cuando visitó el lugar del accidente por segunda vez el jueves, prometiendo a las víctimas y a sus familias que el Estado estaría con ellas.

Ambos choques mortales de este año tuvieron lugar en la misma línea ferroviaria entre Madrid y Sevilla, la primera de la red de alta velocidad de España que se inauguró en 1992. Los dos implicaron a un tren operado por la empresa estatal RENFE y a otro operado por la compañía privada IRYO. España liberalizó su servicio de alta velocidad en 2021, y la italiana IRYO comenzó a operar al año siguiente.

IMPLICACIONES POLÍTICAS PARA SÁNCHEZ ANTES DE LAS ELECCIONES

Sánchez esperaba aprovechar una ola de descontento por el costo de la vivienda y los alquileres altos cuando convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

Ahora parece que tendrá que gestionar las preocupaciones sobre la seguridad del servicio ferroviario de España junto con las críticas de los partidos de derecha por sus políticas migratorias progresistas y las acusaciones de corrupción contra su partido y su esposa, que tanto él como ella niegan.

Al menos 68 muertos en choque de trenes en el centro de España

El principal rival de Sánchez, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, exigió una investigación completa del accidente.

Alejandro Quiroga, profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid, dijo a The Associated Press que es demasiado pronto para saber si el choque cambiará la opinión de muchos votantes.

“No son buenas noticias para el PSOE pero es probable que tampoco le pase mucha factura porque... en España no cae muy bien el uso político de las desgracias generalmente. Puede que esto esté cambiando, pero no está bien visto”.

EL ERROR HUMANO ESTUVO DETRÁS DEL CHOQUE

Puente dijo el miércoles que el choque fue causado por lo que calificó como la orden “inexplicable” de un centro de mando central para los trenes de España después de que fallara un sistema de seguridad.

Puente explicó que, a las 8:30 de la mañana, el sistema de seguridad en un tramo de vías dejó de funcionar debido a una avería informática, lo que hizo que todos los trenes en ese tramo se detuvieran. En ese momento, el tren de IRYO estaba detenido, mientras que el tren de RENFE se encontraba 25 kilómetros (15.5 millas) detrás.EFE/

$!El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , conversa con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , conversa con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda. EFE/J.J.Guillen

Pero unos minutos después, el centro de mando ordenó al tren de RENFE reanudar la marcha sin ninguna restricción de velocidad, y terminó chocando con el tren de IRYO, que estaba detenido, a las 8:53 de la mañana.

Los medios españoles reprodujeron el jueves breves fragmentos de audio del controlador ordenando al maquinista que empezara a moverse.

Puente dijo que nunca se debió ordenar al tren que volviera a moverse, ya que en esa línea seguía activa una “señal de alto”. Y, si aun así se le hubiera indicado avanzar, al menos se le debería haber ordenado hacerlo a velocidad reducida.

LOS SINDICATOS CUESTINAN AL MINISTRO

Los trabajadores ferroviarios realizaron una huelga el jueves, que ya estaba prevista antes del choque de Urda, para exigir que el gobierno lleve a cabo mejoras de seguridad en los servicios ferroviarios que, según los sindicatos, se prometieron tras la primera colisión mortal en enero.

Los líderes sindicales cuestionaron que el ministro pusiera toda la culpa en un solo controlador y criticaron la filtración a los medios de las conversaciones de la sala de control.

“El foco hay que ponerlo no en si ha habido un fallo humano, sino en qué sistemas nos faltan, qué situaciones hay que corregir para que, en el caso de que haya un fallo humano, no lleguemos a esta situación”, dijo Pepa Páez, del sindicato CCOO.

Un juez también declaró el lugar del accidente como zona de investigación.

Mientras tanto, miles de viajeros quedaron buscando transporte alternativo con la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla cerrada.

Por Joseph Wilson e Ian Sulluvan, The Associated Press.

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