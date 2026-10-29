Detienen a Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, por el caso Carlos Manzo

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    Detienen a Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, por el caso Carlos Manzo
    La secretaria del Bienestar de Uruapan, Alejandra Vargas, fue detenida tras incumplir tres citatorios; una jueza determinará su situación jurídica por el caso del exalcalde.

Alejandra Vargas Rauda fue detenida en Uruapan por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, fue detenida este jueves 29 de octubre por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, como parte de las investigaciones por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que la aprehensión se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan. En el lugar, agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo autorizada por una autoridad judicial y cumplimentaron la orden de aprehensión contra la funcionaria.

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De acuerdo con la Fiscalía, Vargas Rauda fue puesta a disposición de la jueza de control que la requiere, quien determinará su situación jurídica conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

ALEJANDRA VARGAS HABÍA RECIBIDO TRES CITATORIOS DE LA FISCALÍA

La detención ocurrió después de que la funcionaria no acudiera a tres citatorios emitidos por la Fiscalía estatal para que compareciera en relación con las investigaciones. Tras incumplir uno de los requerimientos, recibió una multa económica.

Un día antes de su aprehensión, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, informó que la dependencia continuaba con los procedimientos para lograr su comparecencia y que todavía se contaba con información para localizarla.

La Fiscalía no detalló en su comunicado qué hechos específicos sustentan la probable responsabilidad de Vargas Rauda en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA FUNCIONARIA CON OTROS INVESTIGADOS POR EL CASO CARLOS MANZO?

Alejandra Vargas es madre de Alejandro Flores Vargas, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de Carlos Manzo y fue detenido después del homicidio. En fechas recientes, el exescolta fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

La funcionaria también es tía en segundo grado de los hermanos Cristian Martin y Alexis de Jesús Medina García, conocidos como “El Vikingo” y “El Brilloso”, respectivamente.

Según información atribuida a las investigaciones estatales, “El Vikingo” es señalado por presuntas actividades de extorsión contra productores de aguacate y por operar bajo las órdenes de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado como líder de Los R’s, una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, Alexis de Jesús Medina García, “El Brilloso”, ha sido vinculado con el homicidio de Manzo. De acuerdo con la autoridad estatal, habría participado en la planeación de la logística del ataque ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025. El exalcalde era su padrino.

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FISCALÍA MANTIENE INVESTIGACIONES POR EL ASESINATO DEL EXALCALDE

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan. Desde entonces, la Fiscalía de Michoacán ha desarrollado investigaciones para establecer la participación de las personas presuntamente involucradas en el crimen y determinar cómo se organizó el ataque.

La detención de Vargas Rauda se suma a las diligencias relacionadas con su entorno familiar y con personas que tuvieron contacto con el exalcalde antes del homicidio.

La FGE señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y que la situación jurídica de la funcionaria será determinada por la autoridad judicial correspondiente.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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