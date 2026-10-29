Detienen a Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, por el caso Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que la aprehensión se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan. En el lugar, agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo autorizada por una autoridad judicial y cumplimentaron la orden de aprehensión contra la funcionaria.

Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, fue detenida este jueves 29 de octubre por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, como parte de las investigaciones por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez , ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, Vargas Rauda fue puesta a disposición de la jueza de control que la requiere, quien determinará su situación jurídica conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

ALEJANDRA VARGAS HABÍA RECIBIDO TRES CITATORIOS DE LA FISCALÍA

La detención ocurrió después de que la funcionaria no acudiera a tres citatorios emitidos por la Fiscalía estatal para que compareciera en relación con las investigaciones. Tras incumplir uno de los requerimientos, recibió una multa económica.

Un día antes de su aprehensión, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, informó que la dependencia continuaba con los procedimientos para lograr su comparecencia y que todavía se contaba con información para localizarla.

La Fiscalía no detalló en su comunicado qué hechos específicos sustentan la probable responsabilidad de Vargas Rauda en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA FUNCIONARIA CON OTROS INVESTIGADOS POR EL CASO CARLOS MANZO?

Alejandra Vargas es madre de Alejandro Flores Vargas, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de Carlos Manzo y fue detenido después del homicidio. En fechas recientes, el exescolta fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

La funcionaria también es tía en segundo grado de los hermanos Cristian Martin y Alexis de Jesús Medina García, conocidos como “El Vikingo” y “El Brilloso”, respectivamente.

Según información atribuida a las investigaciones estatales, “El Vikingo” es señalado por presuntas actividades de extorsión contra productores de aguacate y por operar bajo las órdenes de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado como líder de Los R’s, una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, Alexis de Jesús Medina García, “El Brilloso”, ha sido vinculado con el homicidio de Manzo. De acuerdo con la autoridad estatal, habría participado en la planeación de la logística del ataque ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025. El exalcalde era su padrino.