Las noticias más importantes del 28 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo Frente Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Muere Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda y fundador del PRD: Fallece el tres veces candidato presidencial y primer jefe de Gobierno del DF a los 92 años, figura clave de la transición democrática en México.

➔ Caso Carlos Manzo: secretaria del Bienestar de Uruapan acumula tres citatorios y una multa: Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar municipal, recibió tres citatorios y una multa; la FGE busca su declaración por el homicidio del exalcalde.

➔ ‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo: Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz no fue esposa de Carlos Manzo y la acusa de no aclarar su relación.

➔ Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo: De acuerdo con Loret de Mola, el diputado de Morena habría recibido una notificación que le impidió viajar a Estados Unidos en septiembre.

➔ Casa de José Alfredo Hernández habría sido usada para negociar contratos millonarios del INE: José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei son señalados en una investigación sobre presuntos acuerdos relacionados con contratos del INE.

➔ Cae ‘El Semáforo’, presunto jefe regional del CJNG, en Tuxtepec, Oaxaca: En un operativo de Marina, SSPC y FGR detuvieron a Carlos “N” y Ana Gabriela “N”, señalada como la operadora logística del grupo.

➔ Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum sobre auditorías en el INE: El exconsejero afirma que la ASF auditó de 2014 a 2023 sin hallar irregularidades y se declara abierto a nuevas revisiones.

MUNDO

➔ Al menos 68 muertos en choque de trenes en el centro de España: El presidente de España afirmó que otra prioridad era comprender por qué ocurrió esta tragedia: “Si ha habido alguna negligencia, saldrá a la luz”, sentenció.

➔ Netanyahu apenas se mantiene en el poder tras las elecciones israelíes: La coalición del primer ministro lideraba el miércoles con 53 escaños después de que el bloque Cambio de Gadi Eisenkot no lograra asestar un golpe decisivo tras la mayor participación electoral en décadas.

➔ Flávio Bolsonaro se declara como el ‘verdadero presidente electo de Brasil’: El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami después de salir de Brasil vía Argentina junto con su familia.

➔ Evita Trump evita comentar la autoproclamación de Bolsonaro, pero considera ‘extraños’ los comicios: Bolsonaro huyó el mismo martes a Argentina para volar hacia Estados Unidos, con una parada intermedia en Ecuador, en un avión privado en el que también viajaron su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas

COAHUILA

➔ Cumple 34 horas bloqueo de V. Carranza; sin acuerdo en el Tec Saltillo: El plantón en la Venustiano Carranza cumple 34 horas; la directora entregó respuestas a los puntos “no negociables”, pero los alumnos pidieron tiempo para analizarlas.

➔ Directora del TecNM Saltillo se reúne con estudiantes del plantón: ‘Trabajamos en la resolución del pliego petitorio’: La directora del TecNM Saltillo se reunió con los estudiantes manifestantes para informar sobre la revisión de sus demandas; el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza continuará.

➔ Avanza a ritmo lento contratación para obras del tren en Coahuila; prevén hasta 3 mil 500 empleos en su punto más alto: Nazira Zogbi Castro informó que Coahuila cuenta con bolsas de trabajo para vincular a los aspirantes con las vacantes del proyecto.

➔ Saltillo: ¿Cuál es el verdadero costo de vivir lejos del trabajo?: Gasolina, mantenimiento, horas de traslado y menos tiempo personal también forman parte del costo de una vivienda; la ubicación puede cambiar la ecuación financiera de una familia.

➔ Abogados bloquean la Francisco Coss en Saltillo; piden frenar traslado de juzgados: Litigantes denuncian que el modelo de Archivo Único provoca extravío de expedientes y que el sistema de citas impone retrasos de hasta seis meses en las promociones

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Será despedido de Multimedios?... Ernesto Chavana patea un dron y le pega a conductora en la cara en Es Show (Video): Ernesto Chavana enfrenta críticas tras golpear accidentalmente a Isabella Rojas con un dron en Es Show. Conoce qué dijo y si será despedido de Multimedios.

➔ ‘Llegué a la gala sin que nadie me pelara’: Charlyn Corral revela lo que vivió en el Balón de Oro 2026: La goleadora del Pachuca regresó a México con el Trofeo Gerd Müller y habló sobre la falta de reconocimiento, los obstáculos de su carrera y su histórico premio.

➔ Laura Bozzo sigue hospitalizada: su familia desmiente rumores sobre su muerte: La conductora peruana fue intervenida por una úlcera duodenal perforada; sin embargo, tras presentar complicaciones como neumonía y sepsis, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México.

➔ ¿Juan Brunetta a la Selección Mexicana? Rafael Márquez lo buscaría para el Mundial 2030: El mediocampista argentino de Tigres habría conversado con el entrenador del Tricolor, mientras la FMF analiza su naturalización para incorporarlo a partir de 2027.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Donadores de órganos: un milagro de vida

➔ Parroquia de San Hipólito y San Casiano... ¿por qué se llena de fieles a San Judas Tadeo casa 28 de octubre?: Conoce por qué la iglesia de San Hipólito se llena cada 28 de octubre, cuál es la relación con San Judas Tadeo y cómo nació esta tradición.

➔ Día de Muertos 2026: ¿Qué almas llegan el 28 de octubre y por qué necesitan luz en su ofrenda?: Aunque los festejos principales se realizan el 1 y 2 de noviembre, la llegada de nuestros seres queridos comienza desde el 27 de octubre.