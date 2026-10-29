La caída del sistema... la noche del fraude electoral de 1988 en la que Salinas le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas

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México
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    La caída del sistema... la noche del fraude electoral de 1988 en la que Salinas le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas
    Cuauhtémoc Cárdenas cuestionó los resultados oficiales que dieron la victoria a Carlos Salinas de Gortari. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce qué ocurrió durante la caída del sistema electoral de 1988, la elección de Carlos Salinas de Gortari y las denuncias de fraude de Cuauhtémoc Cárdenas

La noche del 6 de julio de 1988, las pantallas del sistema electoral mexicano dejaron de mostrar resultados cuando los primeros datos favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), frente al priista Carlos Salinas de Gortari. La interrupción, conocida como “la caída del sistema”, se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia política del país.

Los resultados oficiales tardaron una semana en publicarse. El 13 de julio, la Comisión Federal Electoral (CFE) otorgó a Salinas el 50.36% de los votos, frente al 31.12% de Cárdenas y el 17.07% de Manuel Clouthier, candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

La demora alimentó las sospechas de fraude electoral. Cárdenas sostuvo años después que una parte importante de las casillas no fue contabilizada públicamente y cuestionó la legitimidad de los resultados que permitieron al PRI conservar la Presidencia.

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ASESINARON A DOS OPERADORES ELECTORALES ANTES DE LOS COMICIOS

La elección estuvo precedida por hechos violentos. El 2 de julio de 1988, mientras Cárdenas realizaba actividades de campaña en Michoacán, fue informado del secuestro de Javier Ovando y Román Gil, integrantes de la estructura encargada de recopilar información electoral del FDN.

Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en un automóvil abandonado en la Ciudad de México. Ovando coordinaba la recepción de datos procedentes de las casillas, por lo que su asesinato dejó a la oposición sin una pieza clave de su estrategia de vigilancia electoral.

También se denunciaron irregularidades antes de la jornada, entre ellas problemas en los padrones, retrasos en la publicación de la ubicación de casillas y presuntas boletas marcadas previamente a favor del PRI en distintas entidades.

EL SISTEMA DEJÓ DE TRANSMITIR RESULTADOS

Los primeros datos comenzaron a llegar la tarde del 6 de julio. De acuerdo con la reconstrucción histórica citada en el expediente, existía un sistema alterno de información electoral instalado en la Secretaría de Gobernación, conocido como SNIPE.

La información inicial procedía de zonas donde Cárdenas tenía una ventaja importante. Según la investigación del proceso, los datos favorables al PRI se incorporaban a un archivo accesible, mientras que otros resultados permanecían en un archivo protegido.

Cuando un técnico del PAN consiguió entrar accidentalmente a ese registro, un representante priista lo retiró de la terminal. Minutos después, las pantallas se apagaron.

El panista Diego Fernández de Cevallos describió el episodio con una frase que quedó ligada a aquella noche: el sistema “se había caído”, aunque aclaró que parecía tratarse “del verbo callar, no del verbo caer”. El entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, pidió calma y prometió que “la información empezará a fluir”.

Los resultados no llegaron esa noche. Mientras tanto, Cárdenas presentó sus propias cifras parciales: “No estoy anunciando que voy ganando las elecciones: estoy presentando cifras que indican que voy ganando”.

SALINAS FUE PROCLAMADO GANADOR ANTES DE LOS RESULTADOS OFICIALES

Durante la madrugada del 7 de julio, el dirigente nacional del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, anunció el triunfo “rotundo, contundente, legal e inobjetable” de Salinas, aunque todavía no existían cifras oficiales publicadas.

La oposición respondió con el documento denominado Llamado a la legalidad, firmado por Cárdenas, Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra. Los candidatos advirtieron que “no aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos las autoridades que provinieran de hechos fraudulentos”.

El 9 de julio, Cárdenas se declaró ganador y, un día después, cuestionó directamente el cómputo oficial: “Las cifras de la Comisión Federal Electoral no son creíbles y solo pueden ser producto del fraude”.

Salinas, en cambio, defendió su victoria y sostuvo que las actas firmadas por representantes opositores respaldaban los resultados del PRI.

LA QUEMA DE BOLETAS Y LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS

En 1991, las bancadas del PRI y el PAN aprobaron la destrucción de las boletas electorales de 1988, lo que eliminó la posibilidad de realizar un nuevo recuento con esos documentos. Las actas distritales conservadas en el Archivo General de la Nación quedaron como parte del registro oficial disponible.

Décadas después, en una entrevista con Reforma publicada en julio de 2017, Bartlett afirmó que Salinas no había ganado la elección. Sus declaraciones reavivaron la discusión sobre el proceso y la responsabilidad de las autoridades electorales de entonces.

Muere Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda y fundador del PRD

La crisis de 1988 también impulsó cambios institucionales. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que posteriormente adquirió autonomía respecto de la Secretaría de Gobernación.

Cárdenas, por su parte, encabezó la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado el 5 de mayo de 1989. La organización reunió a distintas corrientes de izquierda y convirtió la movilización posterior a los comicios en una nueva fuerza política nacional.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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