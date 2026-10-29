Se aproxima nuevo Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Un nuevo Frente Frío y una Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este jueves, la interacción del ciclón tropical Vance, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa; puntuales muy fuertes en Nayarit, Durango y Baja California Sur, así como rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Canales de baja presión que se extenderán sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán Tormenta Negra con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Coahuila; puntuales fuertes en zonas de Sonora, Nuevo León y Jalisco; chubascos en Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

El viernes, canales de baja presión en el noroeste y norte del país, aunados con divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones. Durante el sábado y domingo, un frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México, se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, originando descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región.

En el período de pronóstico, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se posicionará sobre el occidente del territorio nacional, propiciará ambiente estable y una disminución en la probabilidad de lluvias sobre la mayor parte de la República Mexicana.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 15 y máxima de 20 grados, con probabilidad de chubascos, el viernes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 14 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 25 y mínima de 14. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Durango (oeste) y Nayarit (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sur), Nuevo León (norte) y Jalisco (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sureste), Sonora, Sinaloa, Nuevo León (este), San Luis Potosí (este), Nayarit (oeste), Puebla (suroeste), Michoacán (sur), Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas, Tamaulipas, Veracruz (norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Sinaloa. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Nayarit; y de componente norte en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Jalisco (costa); y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, disminuyendo durante la tarde: golfo de Tehuantepec (Oaxaca), así como en costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Jalisco.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.