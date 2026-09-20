Agente del ICE dispara y hiere a un hombre en Austin, Texas; es el tercer muerto en menos de tres meses

El hombre, cuya identidad no fue revelada, se encontraba en estado grave pero estable en un hospital después de recibir un disparo en el torso, indicaron funcionarios locales en una conferencia de prensa.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) hirió de bala a un hombre la tarde del domingo en Austin, Texas, informaron funcionarios locales, y manifestantes anti-ICE se reunieron rápidamente en el lugar.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no participó en la conferencia de prensa y no respondió a repetidas solicitudes de detalles.

La policía de la ciudad no participó en el operativo ni en el tiroteo, que ocurrió después de una detención de tráfico en el lado norte de la capital, dijo la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, al informar a los periodistas junto con el alcalde y otros funcionarios municipales.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, un demócrata, pidió que el departamento de policía de la ciudad participe en la investigación para que pueda aportar “ojos claros, de terceros” al proceso. Añadió que no considera apropiado que el ICE lleve a cabo la investigación por su cuenta.

Watson afirmó que los residentes de Austin tienen “derecho a sentirse seguros en su ciudad”. Agregó que una investigación adecuada solo reforzará la credibilidad.

Davis dijo que todavía no conocía la nacionalidad de la persona que recibió el disparo. La jefa indicó que no había muchos datos que pudiera ofrecer tan poco tiempo después del incidente, pero añadió que la unidad de investigaciones especiales de su departamento estaba en el lugar.

Un Toyota Corolla azul oscuro estaba estacionado bajo un paso elevado, con daños en la puerta del lado del pasajero y lo que parecían ser agujeros de bala. El auto fue remolcado al anochecer y el tráfico comenzó a moverse de nuevo.

En el lugar había una fuerte presencia de oficiales, junto con un centenar de manifestantes. Algunos manifestantes insultaron a los agentes que sostenían escudos antidisturbios, otros gritaban y autos que pasaban tocaban la bocina en apoyo de la protesta. Un hombre sostenía un cartel que decía de un lado: “Nadie está a salvo” y, del otro lado, “ICE nazi”.

Preguntado sobre si las autoridades de Austin saben dónde está el agente federal involucrado, dado que agentes han abandonado estados tras tiroteos anteriores en todo el país, el alcalde dijo: “No lo sabemos. Pero mi esperanza sería que un agente que esté involucrado en un tiroteo con participación oficial no se vaya de la ciudad. Y ciertamente que no se vaya del estado”.

La oficina del fiscal de distrito del condado Travis, José Pompa Garza, solicitó que la policía local y los fiscales fueran incluidos en la investigación.

“Además, solicitamos cooperación al gobierno federal para darnos acceso a las pruebas”, dijo la fiscalía en un comunicado el domingo por la noche.

El legislador Greg Casar, demócrata que representa partes de Austin, pidió transparencia mientras se investiga el tiroteo.

“Es horrible que este horror haya llegado a nuestra puerta”, dijo Casar a los periodistas. “Para que Austin esté segura , el ICE debería poner fin a su intensificación aquí”.

El tiroteo ocurre mientras el ICE intensificaba los operativos en todo el país este verano, lo que produjo por primera vez en su historia más de 50 mil arrestos al mes en julio y agosto.

ANTECEDENTES DE MUERTES POR PARTE DE ICE

En julio, un agente del ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y residente de Houston, después de que agentes federales que conducían vehículos sin distintivos lo persiguieran mientras él llevaba a su cuadrilla de construcción a un lugar de trabajo.