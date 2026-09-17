Trump retira a su candidato para dirigir el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE

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    Trump retira a su candidato para dirigir el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE
    La designación de Richard Lance Schroyer había quedado estancada en el Senado. Había sido cuestionado por no tener experiencia para dirigir una agencia federal. ESPECIAL.
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por EFE

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Hasta el momento el Senado no ha confirmado a un director del ICE en más de una década

WASHINGTON.- La Casa Blanca retiró este jueves la candidatura del policía estatal de Oklahoma, Lance Schroyer, para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), después de que su audiencia de confirmación quedara bloqueada.

En junio, el presidente Donald Trump anunció su nominación y afirmó que Schroyer tenía experiencia en la aplicación de la ley de inmigración a nivel local y que desempeñaría “un papel vital” para impulsar las medidas contra la inmigración ilegal.

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La nominación de Schroyer se había estancado después de que el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, pidiera al Departamento de Seguridad Nacional más información sobre la investigación sobre dos agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza acusados de matar a dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis el pasado mes de enero.

Schroyer ha estado trabajando como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por lo que ahora la retirada de su nominación se considera un revés para éste.

La polémica por un exceso de agresividad en las formas de los agentes de ICE ha crecido en Estados Unidos en los últimos meses, no solo por los casos de Mineápolis sino por otros polémicos operativos que se fueron sumando.

En julio de 2026 murieron por disparos de agentes de ICE dos hombres latinoamericanos en incidentes distintos y con menos de una semana de diferencia: Lorenzo Salgado Araujo, mexicano, en Houston, y Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano, en Biddeford, Maine.

Además, ICE ha intensificado las redadas y las detenciones en los últimos meses. En total, las autoridades federales detuvieron a alrededor de 50.000 migrantes en julio, la cifra más alta durante la segunda Administración de Trump.

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