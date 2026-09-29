Alerta Anthropic que su IA puede provocar ‘riesgos existenciales para la humanidad’

LONDRES- Anthropic, creadora del modelo de inteligencia artificial Claude, ha advertido a potenciales inversores en el folleto sobre su prevista salida a bolsa de que su tecnología puede plantear ·riesgos existenciales para la humanidad”, informa este martes el ‘Financial Times’.

La compañía estadounidense dedica una parte importante del documento a los riesgos asociados al desarrollo de modelos de IA cada vez más avanzados, entre ellos “la posibilidad de que manipulen, chantajeen o desarrollen comportamientos impredecibles”, según el periódico.

El folleto fue distribuido entre un pequeño grupo de posibles inversores ante la próxima salida a bolsa, prevista para este otoño en el Nasdaq de Nueva York, de la empresa dirigida por Dario Amodei, cuyos inversores confían en que pueda alcanzar una valoración de más de 2 billones de dólares, de acuerdo con el diario.

El texto también informa de que Anthropic registró el año pasado unos ingresos de 4,600 millones de dólares, casi doce veces más que el ejercicio anterior, pero sufrió una pérdida operativa de más de 8 mil millones.