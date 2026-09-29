$!Amílcar Olán abandona penthouse en Suiza tras ser ubicado por reportero de TV Azteca

El empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio dejó el penthouse donde se encontraba en Lugano, Suiza, días después de que el reportero Irving Pineda, de TV Azteca, lo ubicara y confirmara su identidad durante un seguimiento periodístico. La propiedad, localizada en Vía Collina d’Oro número 20, fue puesta nuevamente en renta en la plataforma inmobiliaria Homegate, de acuerdo con información difundida sobre el inmueble. El anuncio ofrecía la vivienda amueblada por 15 mil francos suizos mensuales, equivalentes a poco más de 320 mil pesos mexicanos, aunque al momento de la elaboración de esta nota la publicación ya había sido retirada. El caso ocurre después de que Pineda relatara en una entrevista en el programa Hechos AM con el conductor Manuel López San Martín, cómo logró localizar al empresario, quien había sido mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos gubernamentales y presuntas operaciones irregulares. El reportero señaló que la pista sobre su paradero llegó mediante una llamada anónima a la mesa de información de TV Azteca.

ASÍ FUE LOCALIZADO AMÍLCAR OLÁN EN LUGANO, SUIZA De acuerdo con el relato de Pineda, después de recibir la información decidió viajar a Suiza para verificar si el empresario se encontraba en la dirección proporcionada. Durante varios días, el periodista y su equipo realizaron seguimiento desde una terraza cercana utilizando un dron y equipo de largo alcance. Según explicó, la ubicación permitía observar parte del inmueble entre aproximadamente las 12:00 y las 21:00 horas. Pineda señaló que uno de los primeros indicios que permitió confirmar la identidad del ocupante fue el buzón de correspondencia. De acuerdo con su relato, en Suiza Olán utilizaba el nombre de “Jorge Olán”. La confirmación ocurrió después de varios días de vigilancia, cuando el empresario salió del inmueble para recoger a uno de sus hijos en una escuela cercana. El periodista describió que Olán se encontraba acompañado por su esposa y sus dos hijos y que, según lo observado durante el seguimiento, permanecía la mayor parte del tiempo dentro de la vivienda. La información sobre su ubicación en Lugano también fue difundida por medios mexicanos el 28 de septiembre.

PENTHOUSE QUE OCUPABA OLÁN ES PUESTO EN RENTA EN PÁGINA INMOBILIARIA; BORRAN ANUNCIO TRAS DARSE A CONOCER El inmueble en el que fue localizado se anunciaba como “Furnished Penthouse next to TASIS”, es decir, un penthouse amueblado cercano a la escuela estadounidense TASIS. La ficha inmobiliaria describía una vivienda de 5.5 habitaciones y aproximadamente 200 metros cuadrados de superficie habitable, situada en el tercer piso de un edificio construido en 2025. Entre las características del inmueble se encontraban tres baños completos, cocina equipada, lavandería privada, estacionamiento, garaje y elevador. También se incluían una alberca privada y dos terrazas panorámicas con vista hacia el Lago de Lugano y las montañas. El anuncio señalaba además que la vivienda admitía mascotas y contaba con acceso para personas usuarias de silla de ruedas, lavavajillas, lavadora y conexión de televisión por cable. La propiedad se ofrecía por 15 mil francos suizos mensuales. Sin embargo, el anuncio fue eliminado posteriormente de Homegate, por lo que las características y fotografías difundidas quedaron disponibles mediante capturas compartidas por medios que consultaron la publicación.





¿QUÉ OCURRIÓ CUANDO IRVING PINEDA ABORDÓ A OLÁN? Pineda relató que el encuentro directo ocurrió después de varios días de seguimiento. Según su versión, abordó a Olán cuando este se encontraba sentado en una banca cercana al inmueble y le pidió unos segundos para hablar sobre los señalamientos periodísticos en su contra. El reportero afirmó que el empresario reaccionó de manera negativa y amenazó con llamar a la policía. También sostuvo que Olán intentó quitar el equipo de grabación al camarógrafo que lo acompañaba. Pineda señaló además que había observado cambios en la apariencia física del empresario respecto de fotografías anteriores, entre ellos barba y bigote. Las afirmaciones sobre la conducta de Olán durante el encuentro corresponden al relato del periodista.

¿QUIÉN ES AMÍLCAR OLÁN? Jorge Amílcar Olán Aparicio es originario de Tabasco y estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su nombre cobró relevancia en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos obtenidos por empresas vinculadas con él durante administraciones de Morena. De acuerdo con información citada por distintos medios, su empresa Romedic obtuvo contratos para el suministro de medicamentos a gobiernos de Quintana Roo y Tabasco. También ha sido relacionado con negocios vinculados al suministro de materiales para obras de infraestructura. Investigaciones periodísticas han documentado además propiedades y operaciones inmobiliarias atribuidas al empresario, así como grabaciones en las que aparece conversando con personas relacionadas con proyectos gubernamentales. Entre los asuntos que han colocado su nombre en el centro de investigaciones periodísticas se encuentran el suministro de balasto para el Tren Maya y contratos relacionados con medicamentos.

TAMBIÉN AMÍLCAR OLÁN HA SIDO MENCIONADO EN INVESTIGACIONES SOBRE COMBUSTIBLE El nombre de Olán también apareció en investigaciones periodísticas relacionadas con presunto contrabando de combustible. Audios difundidos por medios de comunicación han atribuido al empresario conversaciones sobre negocios y posibles vínculos con personas señaladas por actividades delictivas. Estas versiones han sido objeto de señalamientos y no equivalen por sí mismas a una resolución judicial. Tras la difusión de algunas de estas investigaciones, Olán promovió un amparo relacionado con intervenciones telefónicas y localización geográfica en tiempo real, de las que afirmó haber sido objeto.

¿EXISTE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA AMÍLCAR OLÁN? Hasta ahora, la Fiscalía General de la República ha negado que exista una orden de aprehensión contra Amílcar Olán. El 16 de septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy fue cuestionada sobre la situación jurídica del empresario y respondió que no existía una orden de captura en su contra. También negó en ese momento que hubiera una investigación de la FGR contra Andrés Manuel López Beltrán. La situación volvió a cobrar relevancia después de que Olán fuera ubicado en Suiza mediante la investigación periodística de TV Azteca. La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al caso y señaló que la FGR tendría que investigar al empresario si existen pruebas que lo vinculen con algún delito, en lugar de hacerlo únicamente a partir de señalamientos difundidos en medios de comunicación. Por ahora, el dato confirmado es que el penthouse donde fue localizado en Lugano ya no aparece disponible en la plataforma inmobiliaria que lo anunciaba, mientras que la FGR ha sostenido públicamente que no existe una orden de aprehensión contra Olán.