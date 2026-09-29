La aterradora Casa de la Tía Toña... las leyendas de asesinatos y fantasmas que envuelven a esta mansión embrujada

La Casa de la Tía Toña es una de las leyendas urbanas más conocidas de la Ciudad de México. Su historia mezcla una supuesta tragedia, relatos de fantasmas y una mansión rodeada por vegetación y barrancas en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. El interés por conocer el lugar volvió a quedar expuesto recientemente, cuando nueve adolescentes de entre 17 y 20 años se internaron durante la noche en la zona para intentar encontrar el inmueble. El grupo terminó extraviado y tuvo que pedir ayuda a las autoridades para poder salir.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos participaron en el operativo de localización. Los jóvenes fueron encontrados cerca del Circuito Joaquín Clausell y Calle 10, en una zona de barrancas, y posteriormente fueron guiados hasta la calle Manuel Dublán, en Tacubaya.

DÓNDE ESTÁ LA SUPUESTA CASA DE LA TÍA TOÑA Una de las propiedades relacionadas con la leyenda se encuentra en Cumbres de Acultzingo número 199, en la colonia Lomas Altas, dentro de la Tercera Sección de Chapultepec. El inmueble también es conocido como La Guardesa y se encuentra cerca del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Sin embargo, la ubicación no está completamente definida. Desde la calle Joaquín Clausell puede observarse una construcción que ha sido relacionada con la historia, pero no existen elementos que permitan confirmar que sea exactamente la casa descrita por la leyenda. También hay versiones que ubican el relato en otras propiedades de la barranca de Barrilaco, en Lomas de Chapultepec.

La construcción que suele aparecer en fotografías destaca por sus diferentes niveles, grandes ventanales, terrazas, balcones y techos de formas variadas. La vegetación que la rodea hace que buena parte de la residencia quede oculta desde algunos puntos. La propiedad es privada y reportes periodísticos han señalado que no se trata de un inmueble abandonado. La dificultad para acceder a ella también está relacionada con las barrancas que rodean la zona, lo que ha convertido la búsqueda de la supuesta casa en una actividad recurrente entre exploradores urbanos. LA HISTORIA DE LA MUJER Y LOS NIÑOS La versión más conocida cuenta que la Tía Toña era una viuda adinerada que, después de quedar sola, decidió recibir en su casa a varios niños en situación de calle. Según el relato, les ofrecía comida y refugio, pero con el paso del tiempo comenzaron los conflictos. La historia cambia de tono cuando, de acuerdo con la leyenda, la mujer descubrió que algunos de los menores supuestamente robaban sus pertenencias. A partir de ahí existen diferentes versiones sobre lo que ocurrió.

Una de ellas afirma que la mujer golpeó a los niños hasta matarlos y después arrojó sus cuerpos a un río. Otra sostiene que preparó comida envenenada para ellos y, al darse cuenta de lo sucedido, también consumió el alimento. A partir de ese supuesto crimen surgieron las historias sobre una presencia paranormal. Algunos relatos aseguran que pueden escucharse lamentos y gritos de niños, mientras que otros hablan de una mujer que aparece detrás de las ventanas de la mansión. Pero existe un dato fundamental: no hay documentos históricos que demuestren que la Tía Toña haya existido ni que los asesinatos hayan ocurrido. La historia pertenece a la tradición oral y su permanencia forma parte de las leyendas urbanas de la capital. NUEVE JÓVENES TERMINARON EXTRAVIADOS El episodio más reciente ocurrió cuando nueve adolescentes ingresaron de noche a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec para buscar el sitio asociado con la leyenda. De acuerdo con los reportes sobre el rescate, uno de los jóvenes llamó al C2 Poniente para informar que él y sus ocho acompañantes ya no encontraban una ruta para salir de la zona. Los cuerpos de emergencia comenzaron entonces la búsqueda. Los jóvenes fueron localizados cerca del Circuito Joaquín Clausell y Calle 10. Ninguno necesitó atención médica y todos fueron auxiliados para abandonar el área. Algunos reportes indicaron que uno de ellos había quedado atrapado en una cueva, situación que habría dificultado la salida del resto del grupo.

DATOS CURIOSOS · La propiedad relacionada con la leyenda también es conocida como La Guardesa. · Existen distintas versiones sobre la ubicación exacta de la supuesta Casa de la Tía Toña; algunas apuntan a Cumbres de Acultzingo y otras a la barranca de Barrilaco. · La leyenda no cuenta con documentos históricos que acrediten la existencia de la mujer ni los hechos violentos que se le atribuyen. · La casa ha sido objeto de interés de exploradores urbanos y creadores de contenido, pese a tratarse de una propiedad privada. · La zona donde se encuentra está rodeada por barrancas, un elemento que también ha contribuido a la fama misteriosa del lugar y a los reportes de personas extraviadas o auxiliadas durante intentos por acercarse a la propiedad.

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