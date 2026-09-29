Spotify pone bajo la lupa a los artistas creados con inteligencia artificial

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    Spotify pone bajo la lupa a los artistas creados con inteligencia artificial
    Lista. Spotify amplía sus herramientas de transparencia mientras la inteligencia artificial transforma la manera en que se crean y presentan nuevos proyectos musicales. FOTO: INTERNET
Israel García
por Israel García

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La plataforma comienza a identificar perfiles cuya identidad pública parezca haber sido generada con IA y advierte que no incluirá a las ‘AI Personas’ en sus recomendaciones de manera predeterminada

Desde agosto, la empresa global Spotify anunció la introducción de una nueva etiqueta para identificar las identidades de artistas generadas por inteligencia artificial (IA) y, como el plazo se cumplió desde hace días, la medida ya se hizo realidad en la plataforma de streaming.

Según la propia empresa, la etiqueta aparece como ‘AI Persona’ en algunos perfiles de artistas. Esta indicará a los oyentes de música en la plataforma que la identidad de un artista puede haber sido generada por inteligencia artificial y que no representa a una persona real, informó Spotify en un comunicado.

La plataforma considera que los consumidores de música en Spotify “deben poder confiar en que el artista que hay detrás de una canción es realmente quien dice ser, algo más esencial que nunca en la era de la IA generativa”, se lee en su comunicado, lanzado hace unas semanas.

¿QUÉ HIZO SPOTIFY CON LA IA?

La nueva etiqueta supone un paso más en el objetivo de la empresa sueca de hacer la plataforma “más transparente y fiable” en este nuevo entorno, tras el lanzamiento de ‘Verificado por Spotify’, ‘ADN de Canciones’ y ‘Créditos de IA’, herramientas para saber cómo se ha creado una canción, además de la famosa ‘Protección del perfil del artista’.

Además, confirmó desde Billboard que, de forma predeterminada, Spotify no incluirá música de ‘AI Personas’ en sus recomendaciones editoriales ni algorítmicas, indica la plataforma en su comunicado.

“Aunque creemos que todos los artistas deben tener libertad creativa para decidir cómo quieren presentarse, la programación de Spotify está centrada en dar visibilidad a la música de artistas auténticos que están construyendo una trayectoria profesional en la industria musical”, señaló la compañía.

BAJO LA LUPA

Los artistas pueden indicar que su perfil representa a una “AI Persona” a través de Spotify for Artists (Spotify para artistas). Sin embargo, la plataforma no confiará solamente en la autodeclaración, sino que también revisará perfiles de artistas para identificar aquellos cuya identidad pública, es decir, la identidad que un artista muestra en su perfil, incluido su nombre y sus imágenes, parezca representar una identidad fotorrealista generada por IA.

La plataforma empezará por aquellos artistas que hayan alcanzado determinados niveles de audiencia, de modo que estas etiquetas abarquen a la gran mayoría de los perfiles de artistas que visitan los usuarios.

https://vanguardia.com.mx/show/television-y-cine-mexicano-de-luto-muere-la-primera-actriz-concepcion-marquez-CP23795878

En los perfiles en los que el equipo de revisión de Spotify haya aplicado la etiqueta, se avisará a los artistas y se les dará la oportunidad de identificarse como “AI Persona” o presentar una apelación, explica la compañía, que también dará a los oyentes la posibilidad de avisar sobre perfiles de artistas que crean que representan a “AI Personas”. (Con información de EFE y Billboard)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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