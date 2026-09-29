¿Qué sigue para Isaac del Toro? El mexicano apunta a Gran Piemonte e Il Lombardia

Isaac del Toro todavía tiene carreras pendientes en 2026 y, aunque una de ellas aún no está confirmada, el cierre de su calendario apunta nuevamente hacia Italia. Después de terminar quinto en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montreal, el mexicano reconoció que podría competir en Gran Piemonte e Il Lombardia. “Sí, todavía para terminarlo me falta. Me falta Gran Piemonte y Lombardía. Creo, puede que no, no sé, pero Lombardía seguro, Gran Piemonte creo que sí”, señaló en entrevista con TUDN. La primera cita sería Gran Piemonte, programada para el 8 de octubre, mientras que Il Lombardia se disputará dos días después. Del Toro tiene asegurada, según sus propias palabras, su presencia en la segunda de estas pruebas.

LOMBARDIA VUELVE A APARECER EN SU CALENDARIO Il Lombardia será el último de los cinco Monumentos de la temporada y representará una nueva oportunidad para el corredor de Ensenada, quien ya conoce lo que significa competir por los primeros lugares en esta carrera. En 2025, Del Toro terminó quinto en Lombardia, a 4:16 del ganador, en una jornada en la que además tuvo que desempeñar labores de apoyo para su compañero de equipo. Ese resultado se convirtió entonces en su mejor actuación en uno de los Monumentos del ciclismo. Para 2026, el panorama será diferente. Tadej Pogacar, ganador de las cinco ediciones anteriores, no participará después de sufrir una fractura de clavícula durante la Vuelta a España. UAE Team Emirates-XRG tendrá que reorganizar su estrategia para una competencia que ha ganado de manera consecutiva desde 2021. El recorrido de este año contempla 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, con varios ascensos que suelen marcar diferencias antes de la llegada. En ese escenario, Del Toro podría contar con mayor libertad dentro del equipo.

UNA POSIBLE DEFENSA EN GRAN PIEMONTE Dos días antes de Lombardia aparece Gran Piemonte, competencia que también tiene un vínculo reciente con el mexicano. Del Toro ganó la edición de 2025 después de lanzar un ataque que le permitió llegar en solitario a la meta. Terminó con 40 segundos de ventaja sobre Marc Hirschi, mientras Bauke Mollema ocupó el tercer puesto. Si finalmente participa, el mexicano tendrá la posibilidad de defender el título el 8 de octubre, en una edición de 185 kilómetros entre Asti y Bra. El trazado contempla varios ascensos y un cierre con dos pasos por La Morra. Así, Del Toro podría afrontar en octubre las últimas dos carreras de una temporada en la que también consiguió resultados destacados en las clásicas y alcanzó el quinto puesto mundialista. Por ahora, el mexicano prefiere concentrarse en el presente y dejar para después las decisiones sobre 2027. Su siguiente objetivo, en cambio, podría estar definido en las carreteras italianas, donde ya sabe lo que significa competir por la victoria.