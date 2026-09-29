Se aproxima primer Frente Frío a México; junto a Tormenta Negra, azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 150 km/h

Un Frente Frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el ciclón tropical Polo ingresará en Sonora, se debilitará paulatinamente e interaccionará con una vaguada en altura y con el monzón mexicano sobre el noroeste del país, situación que originará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Sonora; puntuales intensas en zonas de Sinaloa; puntuales muy fuertes en zona de Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit; y puntuales fuertes en zonas de Baja California y Durango, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en dichas entidades.

La tormenta tropical Rachel se ubicará frente a las costas de Michoacán y su circulación generará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Michoacán; puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco y Colima, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Por otro lado, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, así como una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Campeche y Yucatán; puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas y Quintana Roo; puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Estado de México y Veracruz; e intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Tabasco. Finalmente, se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio nacional y estados de la península de Yucatán.

Para el miércoles, el ciclón tropical Rachel se desplazará paralelo a las costas del Pacífico central. Su circulación generará probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Michoacán, lluvias intensas en Jalisco, Colima y Guerrero; además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus costas. El monzón mexicano, canales de baja presión en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura y la aproximación e ingreso de un sistema frontal al norte de México, ocasionarán chubascos y lluvias muy fuertes a intensas en el noroeste, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo, reforzando la lluvias en dicho estado. El primer Frente Frío se aproximará al territorio mexicano e ingresará al país el próximo miércoles, refrescando las temperaturas en el norte de México.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 30 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 29 y una mínima de 20 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 25 y mínima de 18 .

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra, lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (centro, sur y costa) y Michoacán (costa). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte), Guerrero (costa), Oaxaca (costa oeste), Campeche (norte y este) y Yucatán (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro), Chihuahua (oeste y norte), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (costa), Colima, Chiapas (centro y sur) y Quintana Roo (centro, norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Durango (oeste y noroeste), Estado de México (oeste) y Veracruz (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California (sur), Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas y Tabasco. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua (este), Coahuila, Nuevo León (este), Durango (noreste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y sur), Oaxaca (este), Chiapas (oeste), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas (norte), Aguascalientes, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Morelos y Guerrero. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 90 a 110 km/h con rachas de 130 a 150 km/h: Golfo de California y Sonora (costa y sur), disminuyendo durante el día. Viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Chihuahua, así como en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sinaloa (norte). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (costa). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura: Sinaloa (norte), así como en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: Golfo de California, y costas de Sonora (sur y centro). Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California, costas de Jalisco, Oaxaca y Chiapas. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.