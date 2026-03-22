Ambientalistas chilenos plantan cara a Kast en marcha por el Día Mundial del Agua

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Internacional
/ 22 marzo 2026
    Ambientalistas chilenos plantan cara a Kast en marcha por el Día Mundial del Agua
    Policías antidisturbios detienen a un manifestante durante una marcha con motivo del Día Mundial del Agua, en la que se exigió mayor protección del medio ambiente y el bienestar animal. AP.

Trascendió que durante las protestas hubo alrededor de cinco personas detenidas, después de participar en varios incidentes violentos

MONTEVIDEO.-Miles de personas se movilizaron el domingo en Santiago y otras ciudades de Chile para conmemorar el Día Mundial del Agua y protestar contra el retiro de 43 decretos ambientales por órdenes del nuevo presidente José Antonio Kast.

La protesta, convocada por varias organizaciones ambientales bajo el lema “Don’t ‘Kast-igate’ Nature” (“La naturaleza no se KASTiga”), recorrió 2 kilómetros (1,2 millas) de la avenida Alameda en la capital, y reunió a otras miles de personas en 15 ciudades de todo el país.

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Al cierre de la marcha se originaron incidentes entre unos 100 manifestantes y los Carabineros, que intentaron desviarlos en la proximidad de La Moneda, valiéndose de gas lacrimógeno y carros hidrantes.

Cristóbal Rodríguez, vocero nacional del movimiento por la defensa y el acceso al agua, la tierra y el medio ambiente (Modatima) —uno de los convocantes—, dijo a The Associated Press que en Chile todavía hay un millón 400 mil personas sin acceso al agua potable, y señaló que el nuevo mandatario “presenta un retroceso que da cuenta de su origen pinochetista y que está mercantilizando la naturaleza a niveles nunca antes vistos”.

Un día después de asumir el poder, el nuevo presidente chileno ordenó frenar 43 normas de protección ambiental firmadas por su antecesor Gabriel Boric que, entre otras cosas, abarcaban a especies como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt, además de crear parques nacionales y trazar planes de descontaminación, como en el Lago Villarrica. Entre sus fines también estaba el regular las emisiones de centrales termoeléctricas.

“Queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente”, señaló Kast a la prensa tras anunciar la decisión.

Rodríguez dice que el nuevo gobierno “utiliza la naturaleza como un campo de disputa para favorecer los intereses del gran capital”.

“Esos 43 decretos nos dan cuenta de una motosierra ambiental” por parte de una coalición de gobierno “que parecen terraplanistas (personas que defienden la creencia de que la Tierra es plana) ambientales y niegan la existencia del cambio climático”, enfatizó.

Tanto en su plan de gobierno como en declaraciones de campaña, Kast ha admitido la existencia del calentamiento global. De todas formas, su postura incluye metas de desregulación económica y la primacía de los criterios técnicos sobre lo que él denomina “ideologías ambientales”.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente argumentó que la decisión busca asegurar que los decretos “respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes”, y que revisar los decretos aún en trámite es una “práctica habitual al inicio de una nueva gestión”.

Las órdenes firmadas por Boric entre 2023 y 2026 estaban bajo revisión de la Contraloría y aún no entraban en vigor, algo que algunos adeptos al nuevo gobierno aprovecharon para defender la medida adoptada por Kast.

El portavoz de Modatima también advirtió “que el gobierno anterior de Boric actuó con cierta laxitud a la hora de abordar la temática medioambiental”, aunque no cree que las medidas tomadas por la nueva administración de La Moneda “privilegien el normal desarrollo de los ciclos naturales” del país.

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