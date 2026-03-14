Impactan embajada de EU en Irak; circulan videos de humo y llamas del edificio

Un dron impactó la embajada de Estados Unidos en Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio, manifestaron dos funcionarios de seguridad de Irak para agencias de noticias internacionales el sábado al amanecer. Varios videos, difundidos por AP , EFE, AFP y BBC, muestran columnas de humo y llamas que se elevan desde el edificio, ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad. La embajada no hizo comentarios de inmediato. TE PUEDE INTERESAR: EU bombardea sitios militares en la estratégica isla irani Kharg

En medio de la guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán y el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí, Irak se ha visto arrastrado al conflicto luego de que movimientos armados locales pro-Teherán reivindicaran a diario ataques con drones contra militares de Washington o instalaciones petroleras. En respuesta, las posiciones de estas facciones son blanco de ataques atribuidos a Estados Unidos o Israel. El sábado al amanecer, un periodista de la AFP vio humo negro elevándose sobre la embajada estadounidense, ubicada en una zona de alta seguridad que alberga representaciones diplomáticas, instituciones internacionales y organismos gubernamentales en el centro de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel ATAQUE A EMBAJADA DE EU EN IRAK Un alto funcionario de seguridad entrevistado por la AFP mencionó un ataque con drones. Otro confirmó un ataque, refiriéndose a disparos de cohetes, y precisó que un proyectil había caído cerca de la pista de aterrizaje del complejo diplomático. Se trata del segundo ataque contra la legación estadounidense desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Se produce horas después de los ataques contra las Brigadas de Hezbolá, un influyente grupo armado que perdió a dos de sus miembros, según responsables de seguridad. La identidad de estos miembros no ha sido revelada por las fuentes contactadas por la AFP y las Brigadas de Hezbolá, clasificadas como grupo “terrorista” por Washington, no han publicado ningún comunicado por el momento. El extenso inmueble de la embajada, una de las mayores instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo, ha sido atacado repetidamente con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán. El recinto diplomático no emitió comentarios por el momento. TE PUEDE INTERESAR: EU confirma la muerte de todos sus 6 soldados que iban en el avión accidentado en Irak

El 1 de marzo, varias decenas de manifestantes intentaron irrumpir en la Zona Verde de la capital iraquí al grito de “Muerte a América”. El 7 de marzo, la embajada fue atacada con cohetes de origen desconocido. El sistema de defensa aérea de la legación interceptó los proyectiles y, según fuentes de seguridad iraquíes, no se había determinado si hubo daños. El viernes renovó su alerta de seguridad de Nivel 4 para Irak, advirtiendo que Irán y grupos de milicias alineadas con Teherán ya han llevado a cabo ataques contra ciudadanos, intereses e infraestructura de Washington, y que “podrían seguir atacándolos”. Por su parte, el presidente Donald Trump, declaró que su país destruyó sitios militares en una isla vital para la red petrolera de Irán y advirtió que su infraestructura de crudo podría ser la próxima si Ia Armada iraní continúa interfiriendo con el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz.

Trump indicó que las fuerzas estadounidenses el viernes “aniquilaron” objetivos en la isla iraní de Kharg, donde se encuentra la terminal principal que maneja las exportaciones de petróleo del país. El presidente del Parlamento iraní había advertido que tales ataques provocarían un nuevo nivel de represalias. TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump celebra bombardeo masivo en territorio iraní Mientras tanto, un funcionario estadounidense anunció que se están enviando a Medio Oriente dos mil 500 marines más y un buque de asalto anfibio, casi dos semanas después de iniciada la guerra con la República Islámica. Teherán ha continuado lanzando ataques generalizados con misiles y drones contra Israel y los estados árabes del golfo Pérsico, y ha cerrado de facto el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo comercializado en el mundo, incluso mientras aviones de guerra estadounidenses e israelíes machacan objetivos militares y de otro tipo en todo Teherán.

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