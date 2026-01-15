Amenaza Trump con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si continúan ataques contra ICE

WASHINGTON- El mandatario estadounidense amenazó con invocar esta ley si las autoridades demócratas de Minnesota deciden no ponen fin a los ataques de “agitadores profesionales” en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ”Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo”, escribió Trump en su red Truth Social. TE PUEDE INTERESAR: Tensión en Minnesota se incrementa por los choques entre manifestantes y agentes federales El mandatario republicano reiteró que de esta forma se pondrá “fin rápidamente a la farsa que se está desarrollando en ese estado que alguna vez fue grande”. La amenaza lanzada por el presidente estadounidense en cuanto a aplicar esta legislación, que es considerado como uno de los poderes de emergencia más contundentes y que autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense, ocurre horas después de que un agente de ICE disparara en contra de una persona e hiriéndola en la pierna en Minéapolis durante una protesta en contra de las redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la persona que resultó herida habría usado una pala de nieve para atacar al agente, quien decidió dispar “para defenderse”. ESCALAN LOS ENFRENTAMIENTOS CONTRA LAS FUERZAS DEL ORDEN Ayer por la noche, los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden se tornaron más violentas en Minéapolis poco después del disparo, por lo que los agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra la multitud, precisan reportes de la cadena CNN. Este incidente ocurre en la misma ciudad de Minnesota en donde una semana antes Renee Good, una estadounidense de 37 años, perdió la vida tras ser abatida por otro agente de ICE. Tras el fallecimiento de Good, el estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y Saint Paul decidieron demandar a la Administración Trump para frenar las redadas y el despliegue de agentes federales en esas ciudades. En respuesta a dicha demanda, Trump acusó al gobernador Tim Walz y el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, de priorizar a los “delincuentes e inmigrantes indocumentados” y de promover el caos. La última vez que se uso la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush en California en respuesta a los disturbios civiles en Los Ángeles después de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano fueran absueltos. ¿QUÉ ES LA DE INSURRECCIÓN? Esta ley da luz verde al a Trump para desplegar al Ejército con el fin d reprimir episodios de desorden civil.