Internacional
/ 13 enero 2026
    Tensión en Minnesota se incrementa por los choques entre manifestantes y agentes federales
    Agentes federales detienen a una persona durante una protesta contra las redadas migratorias el martes 13 de enero de 2026, en Minneapolis. Foto: AP/Adam Gray
AP
por AP

Las confrontaciones entre agentes federales y manifestantes se extendieron a lo largo del día y en varias ciudades

MINNEAPOLIS- Días de manifestaciones contra agentes de inmigración dejaron un ambiente tenso en Minnesota el martes, un día después de que las autoridades federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a multitudes de activistas que hacían sonar silbatos, y líderes estatales y locales presentaron una demanda para combatir la campaña de redadas migratorias que llevó al tiroteo letal de una mujer de Minneapolis.

Las confrontaciones entre agentes federales y manifestantes se extendieron a lo largo del día y en varias ciudades ayer lunes. Los agentes emplearon gas lacrimógeno en Minneapolis cuando una multitud rodeó a agentes de inmigración que interrogaban a un hombre, mientras que al noroeste, en St. Cloud, cientos de personas protestaron frente a una calle de negocios dirigidos por somalíes después de que llegaran agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Más tarde esa noche, estallaron confrontaciones entre manifestantes y agentes que custodiaban el edificio federal que se utilizaba como base para la campaña de redadas en las Ciudades Gemelas, como se conoce a las urbes vecinas de Minneapolis y Saint Paul.

El Departamento de Seguridad Nacional se comprometió a enviar más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota, en lo que el ICE ha descrito como su mayor despliegue hasta la fecha, y el estado, junto con Minneapolis y St. Paul, demandaron al gobierno de Trump el lunes para intentar detener o limitar el incremento.

La demanda presentada dice que el Departamento de Seguridad Nacional está violando la Primera Enmienda y otras protecciones constitucionales. Acusa al gobierno republicano de Trump de violar los derechos de libertad de expresión al enfocarse en un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes.

$!Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestan a un activista el domingo 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota.
Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestan a un activista el domingo 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. Foto: AP/Adam Gray

“Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas en Minnesota, y debe detenerse”, afirmó el fiscal general del estado, Keith Ellison, en una conferencia de prensa.

Seguridad Nacional dice que ha realizado más de 2 mil arrestos en el estado desde principios de diciembre.

Ha habido decenas de protestas o vigilias en todo Estados Unidos para homenajear a Renee Good, una mujer de 37 años, madre de tres, que murió baleada por un agente del ICE en Minneapolis.

En respuesta a la demanda del lunes, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a las autoridades de Minnesota de ignorar la seguridad pública.

“El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea su alcalde, gobernador o fiscal general del estado”, dijo McLaughlin.

El gobierno de Trump ha defendido repetidamente al agente de inmigración que disparó contra Good, diciendo que ella y su vehículo representaban una amenaza. Pero esa explicación ha sido ampliamente criticada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y otros, basándose en videos de la confrontación.

El gobierno también enfrenta una nueva demanda por una campaña similar de redadas migratorias en Illinois. Más de 4.300 personas fueron arrestadas el año pasado en la “Operación Midway Blitz” mientras agentes enmascarados barrían el área de Chicago. La demanda de la ciudad y el estado dice que la campaña tuvo un efecto paralizante, haciendo que los residentes tuvieran miedo de salir de casa.

La demanda busca restricciones en ciertas tácticas, entre otros remedios. McLaughlin la calificó de “infundada”.

Mientras tanto, en Portland, Oregon, las autoridades federales presentaron cargos contra un ciudadano venezolano que fue una de las dos personas baleadas allí por la Patrulla Fronteriza el jueves. El Departamento de Justicia dijo que el hombre usó su camioneta para golpear un vehículo de la Patrulla Fronteriza y escapar de la escena con una mujer.

Los dos fueron baleados y finalmente arrestados. Sus heridas no eran potencialmente mortales. El FBI dijo que no había video del incidente, a diferencia del tiroteo de Good.

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

