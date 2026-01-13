Tensión en Minnesota se incrementa por los choques entre manifestantes y agentes federales

MINNEAPOLIS- Días de manifestaciones contra agentes de inmigración dejaron un ambiente tenso en Minnesota el martes, un día después de que las autoridades federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a multitudes de activistas que hacían sonar silbatos, y líderes estatales y locales presentaron una demanda para combatir la campaña de redadas migratorias que llevó al tiroteo letal de una mujer de Minneapolis.

Las confrontaciones entre agentes federales y manifestantes se extendieron a lo largo del día y en varias ciudades ayer lunes. Los agentes emplearon gas lacrimógeno en Minneapolis cuando una multitud rodeó a agentes de inmigración que interrogaban a un hombre, mientras que al noroeste, en St. Cloud, cientos de personas protestaron frente a una calle de negocios dirigidos por somalíes después de que llegaran agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

TE PUEDE INTERESAR: Ocho detenidos por protestas en Minneapolis tras homicidio de mujer por ICE

Más tarde esa noche, estallaron confrontaciones entre manifestantes y agentes que custodiaban el edificio federal que se utilizaba como base para la campaña de redadas en las Ciudades Gemelas, como se conoce a las urbes vecinas de Minneapolis y Saint Paul.

El Departamento de Seguridad Nacional se comprometió a enviar más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota, en lo que el ICE ha descrito como su mayor despliegue hasta la fecha, y el estado, junto con Minneapolis y St. Paul, demandaron al gobierno de Trump el lunes para intentar detener o limitar el incremento.

La demanda presentada dice que el Departamento de Seguridad Nacional está violando la Primera Enmienda y otras protecciones constitucionales. Acusa al gobierno republicano de Trump de violar los derechos de libertad de expresión al enfocarse en un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes.