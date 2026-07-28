American Airlines suspendió todos los vuelos por fallo de sistemas

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Desde su cuenta oficial de X, la aerolínea estadounidense informó que se tuvieron que cancelar los vuelos por un fallo técnico general

El 28 de julio se reportó que la aerolínea American Airlines suspendió sus operaciones temporalmente debido a un problema.

En un comunicado de prensa, la aerolínea aseguró que la causa de la súbita suspensión fue un problema de conectividad en sus sistemas. Se detalló que todo plan de vuelo fue pausado hasta que los sistemas volvieran a funcionar.

Un problema técnico afectó brevemente la conectividad de algunos de nuestros sistemas el martes por la noche. Los sistemas están volviendo a estar en línea ahora y los vuelos están despegando nuevamente’ informó la aerolínea desde su cuenta oficial de X.

El incidente no causó siniestros en pleno vuelo. Los aviones que seguían en el aire durante la falla del sistema optaron por hacer aterrizajes de emergencia, mientras se solucionaba la falla. Se destacó que, tras el anuncio, los vuelos fueron reanudados.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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