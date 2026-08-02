Abre Senado consulta sobre la Ley de Feminicidio

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    Abre Senado consulta sobre la Ley de Feminicidio
    El análisis técnico jurídico de la iniciativa tendrá lugar durante todo el mes, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo. Cuartoscuro

La Cámara Alta abrió un micrositio especializado para recibir observaciones y propuestas sobre la iniciativa

CDMX.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el Senado abrió un micrositio especializado para recibir observaciones y propuestas sobre la iniciativa que propone expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Destacó que del 1 al 9 de agosto será la recepción de dichas opiniones y propuestas, cuya sistematización y revisión se hará del 19 al 25 del mismo mes; previamente, el 18 de agosto se llevarán a cabo mesas de diálogo; del 19 al 25 de agosto, mientras que el análisis técnico jurídico de la iniciativa tendrá lugar durante todo el mes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/lamentan-injusticia-social-por-cifra-de-rechazados-en-unam-LN22582328

Castillo Juárez adelantó que el proyecto de dictamen que elaboren las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y de Estudios Legislativos Primera estará listo para finales de agosto o a inicios de septiembre.

La senadora anunció que el dictamen se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Por otra parte, informó que este miércoles 5 de agosto se presentará una iniciativa con proyecto de decreto para expedir el primer Reglamento de la Comisión Permanente, firmado por más de 30 legisladoras y legisladores de ambas Cámaras.

“Esta propuesta pretende dotar al órgano del Poder Legislativo Federal de un instrumento que otorgue certeza y orden para su funcionamiento, además de promover una mayor eficiencia en los trabajos que desarrollamos”, subrayó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ve-iglesia-riesgos-en-regulacion-a-medios-de-comunicacion-IN22581889

En esa misma sesión, hará uso de la palabra ante el Pleno de la Comisión Permanente María del Consuelo Venancio, hablante de lengua otomí, proveniente del municipio de Comonfort, en el estado de Guanajuato, para emitir un mensaje en su lengua materna.

“Este ejercicio que se inició en los periodos ordinarios de la Cámara de Senadoras y Senadores y que la Comisión Permanente acordó retomar, ha logrado impulsar el reconocimiento de nuestras culturas. De esto se publicará próximamente un libro”, destacó Laura Itzel Castillo.

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