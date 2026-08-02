$!Así se vivió la primera edición del Festival ‘Comunión’ en Saltillo

La primera edición del Festival Comunión, se llevó a cabo este viernes 31 de julio en Loop Concert Bar, en una velada donde se presentaron distintos grupos alternativos que deleitaron al público con su exploración y experimentación don diversos géneros musicales.

El primer invitado en subir al escenario fue el grupo regiomontano de rock alternativo, Pájaro del Mar, quienes tocaron sencillos originales y a través de luces, pidieron subir las manos y acercarse a la tarima para cantar sus canciones, además realizaron una dinámica en donde pidieron a los presentes prender las luces de su celular para cantar su última interpretación y tomarse una fotografía para sus redes sociales.