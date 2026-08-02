Así se vivió la primera edición del Festival ‘Comunión’ en Saltillo
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Saltillo sigue creciendo en propuestas musicales, y este viernes 31 de julio en Loop Concert Bar se reunieron grandes talentos alternativos mexicanos en la primera edición del Festival ´Comunión´
La primera edición del Festival Comunión, se llevó a cabo este viernes 31 de julio en Loop Concert Bar, en una velada donde se presentaron distintos grupos alternativos que deleitaron al público con su exploración y experimentación don diversos géneros musicales.
El primer invitado en subir al escenario fue el grupo regiomontano de rock alternativo, Pájaro del Mar, quienes tocaron sencillos originales y a través de luces, pidieron subir las manos y acercarse a la tarima para cantar sus canciones, además realizaron una dinámica en donde pidieron a los presentes prender las luces de su celular para cantar su última interpretación y tomarse una fotografía para sus redes sociales.
“Saltillo, ha sido increíble, ha sido muy bonito”, expresó Daniel Sanchéz, vocalista.
La siguiente en subir al escenario fue JAAN., quien por medio de canciones originales al estilo pop alternativo elevó el ambiente junto con algunos covers. Antes de bajar del escenario la cantante presentó a los músicos que la acompañaron en escena y comentó que pueden escuchar su trabajo musical por medio de las plataformas Spotify y Youtube Music.
Otro de los grupos invitados fue ALTAR, banda que presenta una propuesta musical que mezcla distintos géneros musicales como corridos tumbados y género norteños, con un toque de metal, generando una combinación excepcional en juego con luces que hipnotizaron al público.
Durante la noche también se presentaron bandas musicales como Gloory Hole, Valgur dúo musical y performático conformado por los hermanos Elizabeth y Hugo Valdivieso originarios de Oaxaca, y Silverio también conocido como “Su Majestad Imperial”, músico especializado en electrónico mexicano.
“Creo que hay una escena bastante linda y sobre todo bastante recepción del público”, comentó “Miserable Marco”, cantante y compositor para VANGUARDIA.