Así se vivió la primera edición del Festival ‘Comunión’ en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Así se vivió la primera edición del Festival ‘Comunión’ en Saltillo
    El evento se caracterizó por la mezcla de géneros y el talento de los artistas locales participantes. FOTO: OMAR SAUCEDO

Saltillo sigue creciendo en propuestas musicales, y este viernes 31 de julio en Loop Concert Bar se reunieron grandes talentos alternativos mexicanos en la primera edición del Festival ´Comunión´

La primera edición del Festival Comunión, se llevó a cabo este viernes 31 de julio en Loop Concert Bar, en una velada donde se presentaron distintos grupos alternativos que deleitaron al público con su exploración y experimentación don diversos géneros musicales.

El primer invitado en subir al escenario fue el grupo regiomontano de rock alternativo, Pájaro del Mar, quienes tocaron sencillos originales y a través de luces, pidieron subir las manos y acercarse a la tarima para cantar sus canciones, además realizaron una dinámica en donde pidieron a los presentes prender las luces de su celular para cantar su última interpretación y tomarse una fotografía para sus redes sociales.

“Saltillo, ha sido increíble, ha sido muy bonito”, expresó Daniel Sanchéz, vocalista.

La siguiente en subir al escenario fue JAAN., quien por medio de canciones originales al estilo pop alternativo elevó el ambiente junto con algunos covers. Antes de bajar del escenario la cantante presentó a los músicos que la acompañaron en escena y comentó que pueden escuchar su trabajo musical por medio de las plataformas Spotify y Youtube Music.

$!Así se vivió la primera edición del Festival ‘Comunión’ en Saltillo

Otro de los grupos invitados fue ALTAR, banda que presenta una propuesta musical que mezcla distintos géneros musicales como corridos tumbados y género norteños, con un toque de metal, generando una combinación excepcional en juego con luces que hipnotizaron al público.

Durante la noche también se presentaron bandas musicales como Gloory Hole, Valgur dúo musical y performático conformado por los hermanos Elizabeth y Hugo Valdivieso originarios de Oaxaca, y Silverio también conocido como “Su Majestad Imperial”, músico especializado en electrónico mexicano.

$!Así se vivió la primera edición del Festival ‘Comunión’ en Saltillo

“Creo que hay una escena bastante linda y sobre todo bastante recepción del público”, comentó “Miserable Marco”, cantante y compositor para VANGUARDIA.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Festivales

Localizaciones


Saltillo

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
El Gobernador emecista Samuel García usó ayer un Black Hawk para trasladarse al sur de NL.

Samuel García usa Black Hawk como un ‘taxi VIP’
Motegi Toshimitsu, Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, iniciará mañana una visita a México.

Visita Ministro de Japón a México para fortalecer relación
El equipo de abogados de Danna Yanina ‘N’ interpuso un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata.

Defensa de Danna Yanina ‘N’ apela vinculación a proceso por feminicidio de Dafne Zapata
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla ante sus simpatizantes durante la convención del Partido de los Trabajadores, donde fue confirmado como candidato presidencial del partido para las próximas elecciones en São Paulo, Brasil.

Lula lanza su candidatura a la reelección en Brasil ante temores de injerencia extranjera
Trump ha anunciado pausas a los bombardeos en Irán en varias ocasiones desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, pero luego la situación se ha desmoronado y los combates se han reanudado.

Trump ordenaría una pausa en ataques a Irán tras acordar bases para fin de guerra
La Federación y el Gobierno de Coahuila firmaron un convenio para destinar cerca de 34 millones de pesos a las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Asignan 34 millones de pesos para búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila
Coahuila abrió la licitación para elaborar el proyecto ejecutivo de ampliación del Puente Internacional Piedras Negras II; el contrato contempla estudios técnicos, ambientales y de ingeniería con un plazo de ejecución de 884 días.

Coahuila: licitan diseño de ampliación del Puente Internacional II en Piedras Negras
Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo

Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo