Ataque suicida en un mitin en Pakistán contra el extremismo deja 14 muertos

PESHAWAR.- Un ataque suicida en una marcha contra los extremistas en el noroeste de Pakistán el domingo mató al menos a 14 personas, incluidos policías, e hirió a más de dos docenas, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió en Kabal, una localidad del valle de Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde los manifestantes se habían reunido cerca de una comisaría, coreando consignas contra los milicianos y exigiendo paz, indicó el jefe de policía del distrito, Omar Khan.

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Según testigos, poco antes del ataque, los oradores en la marcha dijeron que garantizar la seguridad y eliminar la militancia era responsabilidad del Estado. También acusaron a las autoridades de no actuar con decisión contra los milicianos, diciendo que los residentes querían vivir sin miedo después de años de violencia que devastaron la región.

En comunicados separados ofrecieron sus condolencias a las familias de los muertos, oraron por la recuperación de los heridos y ordenaron a las autoridades garantizar que los afectados reciban el mejor tratamiento médico posible. Zardari y Sharif también dijeron que la lucha de Pakistán contra el terrorismo continuaría hasta que sea erradicado.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, también condenó el ataque. En un comunicado, extendió sus condolencias a las familias de los muertos y oró por la pronta recuperación de los heridos.

El valle de Swat fue en su día un bastión de islamistas que impusieron una estricta interpretación de la sharía, o ley islámica, antes de que el ejército lanzara una gran operación en 2007 que los expulsó y restableció el control del gobierno.

Sin embargo, los milicianos han resurgido en los últimos meses, alimentando temores de que los talibanes paquistaníes estén buscando recuperar una base en la región. En respuesta, los residentes han realizado varias marchas para protestar por la presencia de milicianos en todo el valle.

Nadie se responsabilizó del atentado del domingo, pero es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo separado, pero aliado, del talibán afgano. Muchos de sus líderes y combatientes han encontrado refugio en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder allí en 2021.

Pakistán acusa a Afganistán de dar cobijo a extremistas del TTP, una acusación que Kabul niega.

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques extremistas en los últimos años, dirigidos en particular contra la policía y las fuerzas de seguridad.

El viernes, el portavoz militar de Pakistán, Ahmad Sharif Chaudhry, dijo que el país ha registrado 3.145 “incidentes de terrorismo” desde enero. Dijo que Pakistán había matado a 2.084 milicianos desde enero, mientras que 819 paquistaníes, incluidos soldados, policías y civiles, habían muerto.

Chaudhry también dijo que milicianos con base en Afganistán habían llevado a cabo 28 ataques suicidas en Pakistán desde enero y alegó que la mayoría fueron perpetrados por ciudadanos afganos o personas asociadas con las fuerzas de seguridad de Afganistán.

Señaló que el TTP y otros grupos milicianos estaban llevando a cabo ataques dentro de Pakistán con el apoyo de los gobernantes talibanes de Afganistán y que Pakistán continuaría atacando al TTP y su infraestructura de apoyo.