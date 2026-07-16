Analiza el Pentágono posibles escenarios basados en hipotéticos ataques contra Cuba

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Internacional
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    Analiza el Pentágono posibles escenarios basados en hipotéticos ataques contra Cuba
    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, escucha mientras el presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 14 de julio de 2026. AP/Julia Demaree Nikhinson

Asesoramientos de este tipo son comunes y no implican que la Casa Blanca esté contemplando la posibilidad de autorizar una operación militar contra la isla

WASHINGTON- Planificadores del Pentágono han analizado en las últimas semanas escenarios basados en hipotéticos ataques estadounidenses sobre Cuba, según informa este miércoles la cadena CBS News citando diversos funcionarios.

Asesoramientos de este tipo son comunes y no implican que la Casa Blanca esté contemplando la posibilidad de autorizar una operación militar contra la isla, puntualizaron las mencionadas fuentes, que aseguraron que entre los posibles escenarios analizados se cuenta un asalto aéreo liderado por la 101ª División Aerotransportada del Ejército.

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Estos análisis se organizan habitualmente por el Departamento de Defensa y los comandos encargados de las operaciones de combate y en ellas se examinan objetivos de la misión, número de tropas necesarias, secuenciación de acontecimientos, consideraciones logísticas o riesgos asociados.

Estas sesiones de análisis se producen en un momento en que cualquier operación contra Cuba plantearía un problema importante para el Pentágono a nivel logístico, ya que gran parte de la atención del ejército estadounidense y algunas de sus capacidades ofensivas más valiosas ya están destinadas a otros escenarios, como Irán.

Es por ello que las fuentes consultadas por CBS News consideraron muy poco probable que Washington abogara actualmente por aprobar un ataque contra Cuba.

Estas informaciones se publican en un momento en que la vía diplomática por la que ha abogado el secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra estancada.

Rubio ha apostado por lograr una transición de Gobierno en Cuba con un nuevo Ejecutivo temporal liderado por tecnócratas y dispuesto a implementar reformas económicas y para ello ha activado una campaña de presión financiera con nuevas sanciones sobre el aparato militar cubano y su conglomerado GAESA.

Sin embargo, el pasado fin de semana, el secretario de Defensa aseguró que, hasta la fecha, el régimen y sus “élites corruptas” continúan negándose a reformarse.

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