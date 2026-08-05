¡Qué escándalo! Reportan hospitalización de Perez Hilton tras autolesionarse ante la cámara

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    ¡Qué escándalo! Reportan hospitalización de Perez Hilton tras autolesionarse ante la cámara
    Proceso. Las autoridades acudieron al domicilio de Perez Hilton después de que una transmisión en vivo encendiera las alarmas por su estado de salud. FOTO: INTERNET

El popular bloguero enfrentaba una crisis económica tras ser hospitalizado por una sepsis derivada de una úlcera y una trombosis venosa profunda en una pierna

Nadie esperaba que Perez Hilton recuperara la atención mediática y acaparara el interés general debido a una crisis mental y emocional que desencadenó en una hospitalización psiquiátrica, luego de que se hiriera con un cuchillo frente a la cámara durante una transmisión en vivo y cubierto de “sangre”.

La Policía de Miami acudió al domicilio del bloguero tras recibir reportes sobre una inquietante transmisión en directo en la que Hilton, cubierto de sangre, aparentemente se estaba autolesionando, confirmó Variety.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, “en videos explícitos compartidos en redes sociales, se puede ver a Hilton, con aspecto de estar enloquecido, cubierto de sangre y cortándose repetidamente con un objeto”.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMO PEREZ HILTON?

Los policías hablaron con varios familiares de Hilton, mientras que las autoridades confirmaron que el conocido bloguero de espectáculos se encontraba solo en su casa durante la transmisión.

Posteriormente, se ordenó a los agentes que se retiraran de la zona, pero que continuaran vigilando la situación, relata Variety. La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade también confirmó que Hilton fue trasladado sano y salvo desde su domicilio a un hospital local, donde recibe atención médica.

NO HA SIDO SU AÑO

Apenas unos días antes del incidente, que ya se hizo viral, Hilton abrió su corazón y pidió al público que comprara su nueva línea de camisetas y otras prendas con imágenes religiosas, debido a que atraviesa una fuerte crisis económica derivada de sus recientes hospitalizaciones.

A principios de este año, Hilton compartió en un extenso video de Instagram que estuvo hospitalizado durante tres semanas tras luchar inicialmente contra la gripe, antes de desarrollar “una úlcera, luego una perforación y después sepsis”, según declaró en ese momento.

https://vanguardia.com.mx/show/sin-drama-aclara-ariana-grande-que-su-retiro-estaba-planeado-LF22630913

Una vez que recibió el alta y regresó a casa, Hilton dijo que tuvo tiempo para reflexionar y se dio cuenta de que “Dios se me manifestó” durante esa difícil experiencia, agrega la revista. (Con información de EFE).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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