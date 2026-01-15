Año nuevo, nuevos riesgos: Trump mantiene a EU y al mundo en vilo

NUEVA YORK- Apenas van dos semanas del nuevo año, y el presidente Donald Trump ya reclamó el control de Venezuela, intensificó las amenazas para apoderarse de Groenlandia y ha inundado las calles de Estados Unidos con agentes de inmigración enmascarados. Y eso sin contar una investigación criminal sin precedentes en la Reserva Federal, un pilar de la economía nacional que Trump quiere someter a su voluntad. TE PUEDE INTERESAR: Yankee, vete a casa, otra vez Incluso para un presidente que prospera en el caos, Trump está generando un nivel asombroso de agitación mientras los votantes se preparan para emitir su veredicto sobre su liderazgo en las elecciones intermedias en noviembre que determinarán el control del Congreso. Cada decisión conlleva riesgos tremendos, desde la posibilidad de un atolladero en el extranjero hasta socavar el sistema financiero del país, pero Trump ha avanzado con una ferocidad que ha sacudido incluso a algunos de sus aliados republicanos. “La presidencia se ha descontrolado”, afirmó la historiadora Joanne B. Freeman, profesora de la Universidad de Yale. Es algo “que no hemos visto de esta manera antes”, agregó. Trump no parece desanimado por las posibles repercusiones. Aunque no siempre cumple sus amenazas, parece decidido a redoblar y triplicar sus apuestas siempre que sea posible. “Ahora mismo me siento bastante bien”, dijo Trump el martes en Detroit. Su discurso fue ostensiblemente organizado para volver a centrar la atención en la economía, que el presidente afirmó está en auge a pesar de las persistentes preocupaciones sobre los precios más altos.

Sin embargo, no pudo resistirse a arremeter contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien ha resistido la presión de Trump para bajar las tasas de interés. "Ese idiota se irá pronto", dijo Trump. ¿LA INVESTIGACIÓN A LA FED VA DEMASIADO LEJOS? Los líderes republicanos se han unido abrumadoramente detrás de Trump a lo largo de su turbulento segundo mandato. Pero comenzaron a aparecer nuevas grietas esta semana inmediatamente después de que Powell reveló el domingo que la Reserva Federal enfrentaba una investigación criminal por el testimonio de Powell acerca de las renovaciones del edificio del banco central estadounidense. En el último año, el Departamento de Justicia ya ha buscado cargos criminales contra el exdirector del FBI James Comey; la fiscal general estatal de Nueva York, Letitia James, y el exasesor de seguridad nacional, John Bolton, entre otros adversarios de Trump. Pero ir tras Powell, quien ayuda a establecer la política monetaria del país, pareció ser un paso demasiado lejos para algunos conservadores. La presentadora de Fox Business, Maria Bartiromo, una feroz defensora de Trump, fue inusualmente crítica. "Simplemente parece que la mayoría en Wall Street no quiere ver este tipo de pelea", dijo durante su programa del lunes. "El presidente tiene muy buenos puntos, ciertamente. Pero Wall Street no quiere ver este tipo de investigación". La Fed juega un papel clave en la economía al calibrar las tasas de interés, que Trump insiste deberían ser más bajas. Sin embargo, reducir la independencia de la institución podría resultar contraproducente y hacer que los costos de los préstamos aumenten en su lugar. Trump lleva la política exterior de "Primero EEUU" a una nueva dirección Al mismo tiempo, Trump ha decidido expandir el papel de Estados Unidos en complicados enredos extranjeros, un aparente alejamiento de la política exterior de "Primero EEUU" que prometió en la campaña electoral. Ningún movimiento fue más significativo que la operación militar estadounidense a principios de este mes para sacar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa de su país. En los meses previos al ataque, Trump insistió frecuentemente en que estaba apuntando a Maduro por su papel en el narcotráfico. Rápidamente ha cambiado a retratar el movimiento como una oportunidad económica para Estados Unidos.

Trump ha dicho que Estados Unidos comenzará a controlar la venta de parte del petróleo venezolano, y declaró que la nación sudamericana será dirigida desde Washington. Incluso publicó un meme declarándose a sí mismo el “presidente en funciones de Venezuela”.