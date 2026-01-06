Ante detención de 14 periodistas, insta SIP a garantizar libertad de expresión en Venezuela

/ 6 enero 2026
    Ante detención de 14 periodistas, insta SIP a garantizar libertad de expresión en Venezuela
    Se estima que actualmente en Venezuela hay 23 periodistas privados de su libertad. FOTO: AP

La organización aseguró que, en medio de tensión por la captura de Nicolás Maduro, los ciudadanos requieren información confiable, plural y oportuna

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a autoridades de Venezuela garantizar la libertad de prensa, tras darse a conocer la detención de 14 periodistas en medio de la incertidumbre por la captura del presidente Nicolás Maduro.

El organismo aseguró que, más que nunca, los ciudadanos requieren información “confiable, plural y oportuna” en medio de las tensiones por la acción militar estadounidense en Caracas.

“El derecho de la ciudadanía a permanecer informada adquiere una relevancia aún mayor en momentos de incertidumbre institucional y política. Obstaculizar el trabajo de la prensa solo contribuye a profundizar la desinformación y la ansiedad social”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

La SIP recordó que por lo menos 14 periodistas, la mayor parte de medios internacionales, fueron detenidos el 5 de enero, por lo que exigieron a las autoridades respetar el debido proceso.

“Ninguna circunstancia justifica la detención, intimidación o criminalización de periodistas por cumplir con su labor informativa”, dijo la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

23 periodistas y trabajadores de la prensa están privados de su libertad de forma “injusta y arbitraria” en Venezuela, en tanto 60 medios de comunicación siguen bloqueados en internet, de acuerdo con un balance del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

En octubre de 2025, la SIP acusó en su informe anual la represión del Gobierno de Maduro contra la prensa independiente y advirtió que en ese entonces había 18 periodistas encarcelados.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

