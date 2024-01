Ante la escasez de camas y bajas temperaturas, migrantes colocan campamento frente a albergue en Nueva York

“ Vendiendo café, porque no conseguimos trabajo aún ”, dijo el ecuatoriano de 27 años. “ Llegamos en el invierno y en diciembre no hay mucho trabajo ”.

“ Cuando no tienes esa estabilidad, cuando no cuentas con el apoyo emocional o social, cuando no sabes si vas a comer, todo ello afecta tu mente ”, comentó.

En un intento por liberar más espacio, la ciudad impuso un límite de 30 días en las estancias en los albergues para adultos solos como aquellos que se encuentran en la Isla Randall. Las personas pueden volver a solicitar alojamiento luego de que se les agote el tiempo, pero no tienen garantizada una cama y tienen que formarse a la intemperie bajo el frío para presentar sus solicitudes.

Pese a la añeja medida de la ciudad de “derecho al albergue”, una política exclusivamente de Nueva York que obliga a las autoridades a proporcionar alojamiento de emergencia a cualquiera que lo solicite, unas 850 personas están esperando una cama en un refugio en una noche cualquiera, y el tiempo de espera promedio es de casi nueve días, de acuerdo con la Legal Aid Society, un organismo sin fines de lucro que proporciona apoyo jurídico y que ha sido uno de los críticos más abiertos del alcalde.

Mientras tanto, los migrantes se están refugiando donde pueden.

Roberto Medina, un mexicano que vendía pollo asado y chocolate caliente afuera del complejo de la Isla Randall esta semana, dijo que cuando sus 30 días de estancia se le acabaron, recurrió a dormir en el metro, de la misma forma que un sinnúmero de personas lo han hecho.

“No tenemos donde llegar, no tenemos con quién vivir”, comentó. “Yo al menos no tengo nada de familia. Yo tuve que venirme porque, pues algunas personas me querían hacer daño”.

Por Philip Marcelo, The Associated Press.