Ante lluvias y posibles inundaciones, Nueva Jersey declara estado de emergencia

Nueva Jersey realizó una declaración de emergencia, debido a que una tormenta avanza por la costa este de Estados Unidos el domingo, por lo que algunos aeropuertos han publicado retrasos y cancelaciones en anticipación a las inundaciones costeras y fuertes vientos.

“Los mayores efectos van a ser el potencial de inundaciones costeras, especialmente para las áreas desde el noreste de Carolina del Norte hacia el norte hasta gran parte de la costa de Nueva Jersey”, dijo el meteorólogo Bob Oravec, del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

Por otro lado se informó que se pronosticaron lluvias intensas para el sureste de Nueva Inglaterra, el área de la ciudad de Nueva York, y algunas ya han caído en secciones costeras de Carolina del Sur, comentó Oravec.

De acuerdo a lo que se informó los Outer Banks de Carolina del Norte, el oleaje del océano comenzaba a cruzar la Carretera 12 en un motel cerca de Buxton.

Por lo anterior, la oficina instó a los viajeros a ser cautelosos y alertó a los propietarios de viviendas a medida que se acercaba la marea alta.

Además se pronostica que partes del estado experimenten inundaciones costeras de moderadas a graves, inundaciones repentinas en el interior, vientos de hasta 97 km/h (60 mph), hasta 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia y oleaje alto.

El Servicio Meteorológico Nacional colocó a la ciudad de Nueva York, Long Island y el sur del condado Westchester bajo advertencia de inundación costera y aviso de viento al menos hasta la tarde del lunes.

Las áreas costeras de los suburbios de Long Island podrían ver inundaciones, con hasta 8 cm (3 pulgadas) de lluvia y vientos fuertes esperados, según el servicio meteorológico.

Cabe destacar que además las advertencias de vientos fuertes permanecieron en efecto en partes de Alaska mientras los remanentes del tifón Halong continuaban moviéndose por la costa oeste del estado.

La tormenta se estaba desplazando más al este de lo previsto anteriormente, empujando los vientos más fuertes hacia el interior y reduciendo el riesgo de niveles de agua récord en el Norton Sound, según el Servicio Meteorológico Nacional.