Anuncia Bolsonaro que su hijo será candidato presidencial en 2026

Internacional
/ 26 diciembre 2025
    Anuncia Bolsonaro que su hijo será candidato presidencial en 2026
    El senadorFlávio Bolsonaro será candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil. Foto: EFE/Andre Borges
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones
Senadores

Localizaciones


Brasil

Personajes


Jair Bolsonaro

Lula ya anunció que se presentará a la reelección y, por el momento, los sondeos lo sitúan al frente de la carrera presidencial

SAO PAULO- El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo y quien este jueves se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, reafirmó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

“Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026”, dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.

TE PUEDE INTERESAR: Senado de Brasil da luz verde a ley con la que se podría reducir la condena de Bolsonaro

Fue el propio Flávio el que leyó la misiva a las puertas del hospital privado de Brasilia donde su padre pasará por el quirófano este jueves, día de Navidad, para corregir una hernia inguinal bilateral.

El capitán retirado del Ejército, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, indicó que su hijo Flávio representa la continuidad del “camino hacia la prosperidad”, que a su juicio empezó cuando él mismo estuvo en el poder entre 2019 y 2022.

Titulada ‘Carta a los brasileños’ y escrita con bolígrafo de tinta azul, la carta pretende zanjar las dudas sobre la candidatura de Flávio de cara a los comicios de octubre de 2026.

El senador ya había adelantado el pasado 5 de diciembre que su padre, también inhabilitado, le había designado como su heredero político.

Sin embargo, Flávio luego insinuó que podría retirar su nombre de la contienda por el “precio” justo que, según él, sería una improbable amnistía que libre a su padre de la cárcel y le permita presentarse como candidato presidencial en 2026.

$!Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una vigilia frente a la residencia del expresidente en Brasilia, Brasil, el 22 de noviembre de 2025.
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una vigilia frente a la residencia del expresidente en Brasilia, Brasil, el 22 de noviembre de 2025. Foto: AP/Eraldo Peres

En la carta, Jair Bolsonaro manifiesta que designar a su hijo como su sucesor es «una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron» en él.

“Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño”, expresó Bolsonaro, quien el pasado 11 de septiembre fue condenado por la Corte Suprema por “liderar” una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula ya anunció que se presentará a la reelección y, por el momento, los sondeos lo sitúan al frente de la carrera presidencial, con hasta dos dígitos de ventaja sobre los posibles adversarios del espectro de la derecha, incluido Flávio Bolsonaro.

Temas


Elecciones
Senadores

Localizaciones


Brasil

Personajes


Jair Bolsonaro

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños