Senado de Brasil da luz verde a ley con la que se podría reducir la condena de Bolsonaro

SAO PAULO- El Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría reducir significativamente la sentencia de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, arrestado en noviembre por intento de golpe de Estado.

La Cámara de Diputados ya había aprobado el texto, y ahora pasará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su firma.

Gleisi Hoffmann, ministra de Relaciones Institucionales, manifestó el miércoles por la noche que Lula vetará el proyecto de ley.

“Los condenados por atacar la democracia deben pagar por sus crímenes”, afirmó Hoffmann en X, calificando el hecho como una “señal de falta de respeto a la decisión del Supremo Tribunal y un grave retroceso para la legislación que protege la democracia”.

Se espera que el texto también sea impugnado en el máximo tribunal del país.

El proyecto de ley reduce las sentencias finales de los acusados condenados por múltiples cargos derivados del intento de golpe de Estado, incluido Bolsonaro.

Los abogados del expresidente apelaron al Supremo Tribunal tras su condena, argumentando que su pena de prisión era excesiva. También sostuvieron que las sentencias por abolir el estado de derecho e intentar un golpe de Estado no deberían sumarse porque surgieron de un solo episodio.

La ley propuesta aceleraría la progresión de la sentencia de regímenes de prisión más severos a más indulgentes para los condenados.

No hay consenso sobre cuánto tiempo cumpliría realmente Bolsonaro si el proyecto de ley entra en vigor. Según las reglas actuales, el expresidente podría pasar a un sistema penitenciario menos restrictivo después de siete años si cumple con los requisitos legales mientras está encarcelado.