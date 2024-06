Aparece otro misterioso monolito en Las Vegas y nadie sabe por qué

“ Vemos un montón de cosas raras cuando la gente va de excursión, como no estar preparado para el clima, no llevar suficiente agua... ¡Pero miren esto! ”, leía un mensaje publicado en redes sociales el lunes por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por su sigla en inglés).

Empieza a sonar la cascada de instrumentos in crescendo del tema musical de 2001: Odisea del espacio , una película en la que aparecía un gran monolito. Solo que esta no es la vista desde un lejano puesto espacial ni parte de la Tierra en una realidad alternativa. Este objeto vertical, un hallazgo que la policía ha bautizado como “ ¡MONOLITO MISTERIOSO! ”, se alza junto a una ruta de senderismo en la zona norte de Las Vegas.

No quedó inmediatamente claro de dónde procedía el objeto, cómo había llegado ahí o qué va a pasar con él. Tras compartir la imagen en las redes sociales, un portavoz del Departamento de Policía dijo el martes que no haría comentarios sobre el monolito.

Mientras tanto, l as autoridades de Las Vegas han decidido utilizar el misterio como un anuncio para la comunidad, compartiendo algunos consejos de seguridad para practicar el senderismo por las rutas de Las Vegas en el mismo hilo de comentarios.

La columna de Las Vegas no es el único monolito que ha llamado la atención en los últimos años tras haber aparecido aparentemente de la nada, dejando perplejos a funcionarios y residentes y despertando la curiosidad.

En 2020, encontraron un monolito metálico de tres caras, de entre 3 y 3,65 metros de altura, en la base de un árido cañón en Red Rock Country, en Utah. El Departamento de Seguridad Pública de Utah compartió el hallazgo, calificándolo como un “objeto inusual” avistado en el sureste de Utah durante una inspección con la agencia estatal de vida silvestre.

Ese mismo año, se encontró un monolito de 3 metros bajo la marquesina de la Experiencia de la Calle Fremont, en el centro de Las Vegas, según The Las Vegas Review-Journal. En ambos casos, las autoridades desconocían el origen de los monolitos, aunque un grupo de artistas afirmó haber fabricado uno hallado en la cima de Pine Mountain, en Atascadero, California.

Johnny Diaz es un reportero del Times que cubre noticias de último momento desde Miami. c. 2024 The New York Times Company,

Por Johnny Diaz, The New York Times.