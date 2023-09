Apoyo de los líderes demócratas a la campaña de Biden en 2024 colisiona con las preocupaciones de los electores

La discordancia entre la élite del partido y sus electores deja a los demócratas frente a un nivel de desunión no visto en décadas en torno a un presidente que se postula para la reelección .

Desde los niveles más altos del partido hacia abajo, los políticos y funcionarios del Partido Demócrata han descartado desde hace mucho tiempo la idea de que Biden debería tener un rival creíble en las primarias . Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de la falta de un oponente serio dentro del partido, no han podido disipar las preocupaciones demócratas sobre él, las cuales se centran en gran medida en su edad y vitalidad .

Tanto los miembros de la campaña de Biden como sus aliados sostienen que gran parte del disentimiento dentro del partido se desvanecerá el próximo año, una vez que las elecciones se conviertan en una decisión clara entre el actual presidente y el expresidente Donald Trump, el líder dominante en las primarias republicanas.

Pero su seguridad no ha calmado las preocupaciones respecto a Biden que tienen algunos de los principales estrategas demócratas y muchos de los votantes del partido, quienes aprueban su desempeño, pero temen que Biden, que tendrá 82 años el día de la investidura presidencial, simplemente no aguante otros cuatro años en el cargo, o ni siquiera el agotador esfuerzo de otra elección.

“Los electores no quieren esto, y eso se ve en encuesta tras encuesta”, afirmó James Carville, un estratega veterano del partido, a quien le inquieta que la falta de entusiasmo por Biden pueda conducir a una menor participación demócrata en 2024. “Es imposible ver esto y no sentir cierto temor”.

En los últimos días, una avalancha de noticias sombrías para Biden, entre ellas una huelga de trabajadores automotrices en el Medio Oeste del país que plantea un desafío a su agenda económica y el inicio de un proceso de juicio político en el Capitolio, ha hecho que esta tensión dentro del partido sea cada vez más difícil de ignorar. Estos acontecimientos se producen en medio de un panorama cada vez más oscuro en las encuestas, que recientemente revelaron que la mayoría de los demócratas no quieren que Biden se vuelva a postular, están abiertos a una alternativa en las primarias y temen la idea de una revancha entre Biden y Trump.

Una encuesta de CNN publicada este mes reveló que el 67 por ciento de los demócratas preferiría que Biden no fuera nominado de nuevo, un porcentaje más alto que el de la encuesta realizada por The New York Times y Siena College durante el verano, que reveló que la mitad preferiría a otra persona.