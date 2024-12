Aprueba Biden guía que ayude a Trump a combatir a sus adversarios

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un nuevo memorando de seguridad nacional, el cual serviría como hoja de ruta para la administración del presidente electo, Donald Trump, buscando contrarrestar la creciente cooperación entre Irán, China, Corea del Norte y Rusia.

Funcionarios de la actual administración comenzaron a trabajar esta guía desde verano con el objetivo de que el próximo gobierno pueda construir un enfoque desde el primer día de cómo llevará las relaciones con adversarios y competidores.

Dos altos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia The Associated Press, señalaron que este documento es clasificado y no podrá ser compartido públicamente por la sensibilidad de algunas de sus conclusiones.

Pese a que el presidente en funciones, Joe Biden y el presidente electo, Donald Trump, tienen visiones muy diferentes, funcionarios de ambos equipos afirman que se ha trabajado durante la transición en la coordinación en cuestiones de seguridad nacional.

El memorando tiene cuatro recomendaciones generales como mejorar la cooperación interagencial del gobierno de Estados Unidos; acelerar el cambio de información con aliados sobre los adversarios; calibrar el uso de sanciones y otras herramientas económicas del gobierno para su máxima efectividad; y reforzar la preparación para gestionar crisis simultáneas que involucren a los adversarios.

En los últimos años ha sido preocupación para Estados Unidos la cooperación entre los cuatro países mencionados y desde la invasión rusa a Ucrania, en 2022, ha crecido la coordinación entre ellos.

Los funcionaros advirtieron que a medida de que Rusia se ha ido quedando aislada de gran parte del mundo, Moscú ha recurrido a Irán para buscar aviones no tripulados y misiles.

Por parte de Corea del Norte, Rusia ha recibido artillería, misiles e incluso a miles de soldados que viajaron para ayudar a los militares a intentar expulsar a las tropas ucranianas de la región de Kursk.

Mientras, China ha apoyado al Kremlin con componentes de doble uso que permiten al país mantener su base industrial militar a flote.

En respuesta, Rusia ha enviado aviones de combate a Irán, apoyando a Teherán a reforzar su defensa de misiles y su tecnología espacial.

De Rusia, Corea del Norte ha recibido combustible y financiación crucial para el desarrollo de sus capacidades militares y productivas.

También China se beneficia con conocimientos técnicos rusos, además y Moscú y Beijing trabajan juntos para fortalecer su cooperación técnica militar.